Когда Чжан Конгюань начал свой бизнес по производству кроссовок – более трех десятилетий назад – он не мог позволить себе купить или построить фабрику. Поэтому ему пришлось использовать для начала многомиллиардного бизнеса помещениt свинофермы среди рисовых полей на западе Тайваня.

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На сегодня оценка промышленной группы Huali превышает 13 миллиардов долларов, а компания Чжан Конгюаня производит более 180 миллионов пар обуви в год.

Я вырос в сельской местности и просто управляю небольшой компанией. В течение последних десятилетий я лишь направляю все свои усилия в обувь,

– сказал Чжан в интервью тайваньскому изданию Business Weekly

Начало успешного бизнеса самого богатого тайванца

Чжан Конгюань родился в крестьянской семье на Тайване в 1948 году. После окончания сельскохозяйственного колледжа он начал работать на фабрике по производству женской обуви. Впоследствии он накопил денег, чтобы открыть собственную фирму. В 1980-х годах создал несколько обувных предприятий на Тайване и в Гуандуне на юге Китая.

В 1990 году Чжан основал компанию Liangxing Industrial с партнерами в Гонконге. Liangxing Group вышла на биржу в Гонконге в 1995 году и позже была переименована в Symphony Holdings. В 2004 году Чжан Конгюань основал компанию Huali, а в 2014 году он и его семья выкупили активы в Symphony для развития именно компании Huali.

Основатель Huali Чжан Конгюань / Фото Min.news

Кроссовки для Nike и Puma

Компания Чжан Конгюаня на сегодня имеет заводы в Китае, Мьянме, Вьетнаме и Доминиканской республике. А ее продукция поставляется десяткам брендов с мировым именем, таким как Nike, Puma, UGG и Vans.

Бизнес Huali по производству кроссовок становится все более успешным, и аналитики ожидают, что в среднесрочной перспективе Nike значительно увеличит объемы заказов у ​​тайваньской компании.

Huali Industrial Group Company Limited производит спортивную обувь, ботинки, спортивные сандалии, тапочки и другую продукцию. Huali Industrial Group также поставляет заказчикам пресс-формы для изготовления обуви, носки, текстильные и химические материалы.

Самый богатый в Тайване

Акции Huali выросли на 162% с момента выхода на биржу в Шэньчжэне в апреле этого года. Это позволило Чжан Конгюаню, который владеет 87% акций компании вместе со своей семьей, возглавить список богачей острова.

На сегодня его семья богаче других тайваньских миллиардеров, которые всегда на слуху в мире бизнеса. Например, Терри Гоу из Foxconn Technology Group, которая производит iPhone для Apple Inc. Состояние тайваньского магната, компания которого известна всем фанатам продукции Apple, почти вдвое меньше, чем состояние владельца бизнеса по производству кроссовок.

Терри Гоу вдвое беднее семью Чжан Конгюаня / Скриншот Youtube

По данным Forbes , владелец Foxconn имеет лишь 6,3 миллиарда долларов, в противовес 13,8 миллиарда состояния Чжан Конгюаня и семьи, согласно информации Forbes .

Пример Чжан Конгюаня показал, что огромное состояние можно сколотить не только благодаря контрактному производству высокотехнологичной продукции, но и на обуви.

Скромный миллиардер из Тайваня

Однако несмотря на миллиардные накопления Чжан Конгюан продолжает оставаться скромным в оценках собственных достижений, и утверждает что миллиарды долларов не изменят его привычный образ жизни.

Я скучный человек. Я просто буду продолжать делать то, что у меня хорошо получается,

– говорит самый богатый тайванец.

Как Huali удалось избежать критических последствий пандемии COVID-19

Именно благодаря тому, что производственные мощности компании расположены в разных частях мира, где вспышки коронавируса и соответственно жесткие ограничения не были одновременными в 2020 году, Huali сохранила стабильные мощности и объемы поставок.

Удачное расположение заводов по всему миру в определенной степени помогло Huali достичь высоких темпов роста прибыли, чем в аналогичных компаниях отрасли,

– утверждает Жао Шули, аналитик шанхайской компании Industrial Securities Co.

В прошлом году компания Huali получила доход в размере 2,1 миллиарда долларов США, а чистая прибыль выросла на 8% по сравнению с 2019 годом. По состоянию на конец 2020 года компания по всему миру уже имела 21 производственную базу.