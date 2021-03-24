Илона Маска знают как успешного миллиардера, а сам он себя провозгласил "технокоролем" компании Tesla. Как Маск стал успешным, читайте дальше.

Состояние Илона Маска Bloomberg оценивает в 171 миллиард долларов, что делает его вторым самым богатым человеком мира. Но к этому статусу Маск шел долго.

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Интересные заработки Илона Маска

Продал свою видеоигру в 12 лет

Космос привлекал Маска с детства. Тогда он создал игру на космическую тематику под названием Blastar. Там нужно было уничтожить инопланетный корабль, на котором везли оружие массового уничтожения. За это ему заплатили 500 долларов.

Работа в котельной

В 1988 году Маск переехал из Южной Африки и поселился в Канаде. Там он работал на различных работах, в частности:

ухаживал за овощами на ферме двоюродного брата;

работал на лесозаготовках.

После этого он обратился в местный центр занятости и спросил о работе с самой высокой зарплатой. Так он попал на работу в котельную, где платили 18 долларов в час – много как на 1989 год.

Штурм мира бизнеса

Вместе с братом Кимбалом Маск решил пробиться в мир бизнеса. Они начали названивать бизнесменам и просить о встрече. На такое предложение откликнулся Питер Николсон, руководитель Банка Новой Шотландии. Его очаровал Маск, поэтому бизнесмен стал его наставником и предложил летнюю практику в банке за 14 долларов в час.

Продажа компьютеров

Учась в университете, Маск продавал компьютеры и различные детали в своей комнате в общежитии. Он был настолько хорош в своем деле, что однокурсники часто обращались к нему с различными техническими проблемами.

Создал ночной клуб

Одних компьютеров было мало. Когда Маск учился в Университете Пенсильвании, то переехал с другом в дом с 10 спальнями возле университета. В течение недели они вдвоем учились, но на выходных они превращали это место в настоящий ночной клуб.

Маск со своей предпринимательской жилкой всегда оставался трезвым и держал ситуацию под контролем. Одна такая вечеринка давала ему деньги на целый месяц аренды.

Первый стартап

В 1995 году Маск бросил аспирантуру в Стэндфордском университете, увидев куда большие возможности в интернете. Вместе с братом он основал Zip2, компанию, которая разрабатывала программное обеспечение для газет, что позволяло размещать новости в интернете. Для этого им понадобилось 28 тысяч долларов, которые им одолжил отец.

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Первый миллион

Через 4 года Маск стал миллионером, продав свой стартап Zip2. Из этого он лично получил 22 миллиона долларов, которые он сразу же вложил в следующую компанию – X.com, известную сейчас как PayPal.

С ее продажи Маск получил чистой прибыли в 180 миллионов долларов. Эти деньги стали базой для последующего создания таких гигантов как Tesla и SpaceX, но это уже другая история.

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