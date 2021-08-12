От 90-х до сегодня: успешные компании, созданные в независимой Украине

Вместе со становлением независимости в Украине активно начало развиваться предпринимательство. После падения коммунистического режима, частная собственность и возможность открыть собственное дело стали не только реальными, но и необходимыми молодому государству, чтобы заполнить важные секторы новой экономики.

Если еще 30 лет назад, в начале "лихих 90-х", успешными предпринимателями становились преимущественно торговцы на рынке, то современный бизнес независимой Украины можно с уверенностью назвать диверсифицированным и развитым. Появляется все больше отечественных стартапов, которые привлекают инвестиции на международных площадках, а успех компании зависит далеко не от личного финансового состояния создателей или наличия у них связей "сверху".

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Бизнес 24 рассказывает об успешных украинских компаниях, созданных в период независимости. Как они добились успеха и что их всех объединяет – далее в материале.

История украинского бизнеса: коротко

В Советском Союзе существовали только государственная и коллективная формы собственности. В то время можно было заниматься только индивидуальным хозяйством – это был единственный разрешенный сегмент частного дела. Советские предприятия были подотчетными партийным органам, а духа инициативности и конкурентности вообще не существовало.

Развитие украинского бизнеса в период независимости можно условно разделить на несколько этапов:

"Силовое" предпринимательство в 1990-х. Аренда помещений, беспрепятственная деятельность бизнеса и хоть какие-то доходы были невозможны без так называемой "крыши" – связей с криминальными кругами, которые гарантировали предприятиям безопасность. Впоследствии заметное влияние на бизнес имели "воры в законе", а мафиозные группы кооперировались с силовыми блоками. Призрачная стабильность в начале 2000-х. Тот бизнес, которому удалось удержаться на плаву в течение 90-х, закрепил собственный капитал и смог перейти от экстенсивного хозяйствования к интенсивному. Именно тогда пришло время первых капитальных инвестиций, попыток и новаций, однако конкуренция олигархических групп сдерживала развитие среднего бизнеса. Экономический кризис 2008 года. Девальвация гривны и крах системы кредитования указали на отсутствие единых и прозрачных правил игры на национальном рынке бизнеса. Многие предприятия обанкротились, что одновременно научило множество компаний быть гибкими и уметь адаптироваться к сложным обстоятельствам. Революция Достоинства и начало войны в 2014 году. Агрессор оккупирует промышленный Донбасс и туристический Крым. Вместе с тем в украинского бизнеса появляются амбиции, а инновационные технологии, развитие логистики и новые тенденции на рынке услуг выводят украинские предприятия на западный рынок. Множество отечественных компаний правильно использовали международное внимание к нашему государству и сделали это своим преимуществом. Украинский бизнес постепенно перестает ориентироваться на российский рынок, где экономика строится вокруг цен на нефть и газ, а выбирает собственный путь и пытается мыслить на перспективу. Начало пандемии в 2020 году. Бизнес переживает сложные времена – мир борется с пандемией коронавируса. Вместе с тем вынужденные тренды диджитализации поднимают украинский сектор IT до невиданных высот – технологические бизнес-идеи наших земляков массово получают финансовую поддержку иностранных инвесторов.

Сейчас как никогда благоприятное время для украинских технологических компаний / Фото BMC Software

Успешные компании независимой Украины

Если первые бизнесмены и бизнесвумен независимой Украины ставили перед собой единственную цель – выжить, то современные украинские компании имеют невероятно большую площадку для развития. Подход к предпринимательской деятельности сегодня безусловно является более творческим, сознательным и стратегическим.

Успех бизнеса можно измерить по различным критериям, и обычно основным показателем является прибыль компании. Однако редакция Бизнес 24 стремится познакомить вас не с теми предприятиями, которым просто удалось заработать большие деньги, а прежде всего с теми, которые получили международное признание и действительно определенным образом изменили мир.

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Kwambio

Идея создать компанию Kwambio возникла в украинцев Владимира Усова и Дмитрия Кривошея. Представив концепцию на конкурсе стартапов IT-конференции IDCEE, парни победили и получили полмиллиона долларов на ее реализацию, начав деятельность в 2014 году. Позже стартап привлек еще 650 тысяч долларов инвестиций от компании TechStars.

Украинская компания занимается керамической 3D-печатью / Фото Kwambio

Сейчас Kwambio входит в топ-4 лучших компаний по производству керамической продукции на 3D-принтерах, имеет мощности в Одессе и Нью-Йорке. Клиентами Kwambio стали General Electric, Coca-Cola, Airbus и даже NASA.

Мощности Kwambio в Одессе / Фото Kwambio

В 2019 году компания начала проект ADAM, направленный на печать человеческих костей и даже внутренних органов. Необходимые материалы сначала протестировали в Швеции, а затем состоялись успешные доклинические исследования в Украине.

Хочется внести свой вклад, чтобы, когда нас не станет, осталось что-то такое, чем можно было бы гордиться, и чем бы гордились после нас,

– подчеркивает основатель Kwambio Владимир Усов.

Технология ADAM от Kwambio: смотрите видео

Time 4 Machine

Time 4 Machine – это украинская компания, которая занимается производством и продажей уникальных 3D-пазлов из металла. До этого основатель компании Денис Охрименко был совладельцем Ugears, которая создает конструктор из деревянных деталей, однако из-за разногласий с бизнес-партнером продал свою долю и начал новое дело.

Модели Time 4 Machine / Фото Time 4 Machine

Впервые прототипы металлических моделей Денис представил на выставке игрушек Spielwarenmesse в Нюрнберге в феврале 2017 года. На платформе Kickstarter за второй попыткой удалось собрать 430 тысяч долларов инвестиций со всего мира, хотя сначала компания планировала привлечь всего хотя бы 15 тысяч долларов.

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Изделия Time 4 Machine сразу получили около 3 000 предзаказов, в частности из Китая, США и Европы. В Украине, правда, заказов и сейчас сравнительно немного – металлические детали довольно дорогие, однако компания постоянно работает над возможностями снизить цену. Сейчас в Time 4 Machine есть целый ряд уникальных моделей:

поезд;

самолет;

ракета;

автомобили;

трактор;

танк;

часы и так далее.

Аналогов продукции украинской компании в мире нет.

Изделия Time 4 Machine: смотрите видео

Emotion Labs

Украинская компания Emotion Labs разрабатывает устройства, которые способны измерять биологические сигналы человеческого организма и определять уровень стресса. Созданная в 2014 году тогда 19-летней Елизаветой Воронковой, компания собрала более 30 тысяч долларов на платформе Kickstarter.

В 2017 году проект Force Emotion (первое название компании) вошел в престижный американский бизнес-инкубатор The Alchemist Accelerator и начал сотрудничать с такими гигантами, как Analog Devices, Phillip Morris, RGAx, а также с сетью домов престарелых.

Сейчас гордостью компании являются часы EMwatch, которые способны распознавать стрессовые состояния на основе более 20 различных параметров, в том числе – качества сна и сердечной активности.

В 2018 году компания продала 2 500 своих устройств в розницу, после чего подписала контракт с несколькими японскими партнерами. Все устройства Emotion Labs собирают в Украине, под Киевом.

Часы EMwatch: смотрите видео

Petcube

Petcube Inc. основали трое украинцев в сентябре 2012 года. Уже в следующем году компания получила 251 тысячу долларов на Kickstarter, и на тот момент стала самым успешным украинским проектом на платформе. В октябре 2017 года Petcube привлекла 10 миллионов долларов от венчурных фондов Almaz Capital, AVentures и бизнес-инкубатора Y Combinator.

Украинская компания производит устройства для владельцев домашних животных, с помощью которых они могут дистанционно следить, разговаривать и даже играть со своими любимцами.

Устройства Petcube: смотрите видео

На Petcube работает более 60 работников, компания имеет свои представительства в Сан-Франциско и Шэньчжэне, а разработка приложений для смартфона проходила в Киеве.

Устройства компании продают более чем 2 500 физических магазинов в США, а также Amazon. Кроме украинского рынка, гаджеты Petcube стали популярными в Японии, Великобритании, Австралии и Канаде.

Petcube позволяет коммуницировать с домашним животным дистанционно / Фото Petcube

Grammarly

Онлайн-сервис на базе искусственного интеллекта помогает улучшить качество письма на английском языке. Компанию основали украинцы Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер в 2009 году. Сейчас сервисами Grammarly ежедневно пользуются 30 миллионов людей во всем мире, а также более 30 тысяч команд бизнес-клиентов.

Сейчас Grammarly является одним из самых известных в мире сервисов для улучшения текстов на английском языке. Он дает рекомендации по поводу:

правильности (грамматика и механики письма);

четкости (краткость и ясность);

увлекательности (словарный запас и его разнообразие);

тона сообщения (формальность, вежливость и уверенность).

Продукты Grammarly доступны для различных интерфейсов и устройств — это вебредактор, расширения для браузеров, десктоп-версия, надстройка для Microsoft Office, приложение для iPad и мобильные клавиатуры.

Как работает Grammarly: смотрите видео

В октябре 2019 года, после второго раунда финансирования, Grammarly достигли статуса "единорога" – стартапа, оцененного в более 1 миллиард долларов. В сентябре 2020 года компания представила новое браузерное расширение со специальными функциями для помощи в деловом общении на английском.

Что объединяет украинские компании, созданные в период независимости

Все успешные украинские компании современности прошли разный путь, но совершенствовались вместе с развитием независимой Украины. Их создатели – новаторы, которые способны генерировать уникальные идеи, в которые еще 30 лет назад невозможно было даже поверить, не то, чтобы реализовать. Не обошлось без трудностей, однако сегодня украинское предпринимательство способно ловить глобальные тренды, подстраиваться под различные обстоятельства и заявлять о себе на международных рынках.

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Независимая Украина позволила обрести самостоятельность украинским компаниям, которые сегодня не только становятся передовыми на родине, но и пользуются спросом за рубежом, и за успехами которых можно наблюдать с гордостью.