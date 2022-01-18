Американский рынок развивается в этом направлении гораздо активнее, чем украинский. Издание Business Insider опросило инстаграм-инфлюенсеров США и узнало, как и сколько они зарабатывают.

Читайте также Сколько зарабатывают разработчики в Украине: интерактивная карта регионов

Как зарабатывают американские инфлюенсеры

Социальная сеть Instagram не имеет ограничений по количеству подписчиков, при котором владелец аккаунта может монетизировать свой контент. Например, инфлюенсер Кайла Комптон стала амбассадором ювелирной компании PurdaVida, когда ее аккаунт насчитывал менее чем 2 тысяч и фолловеров.

За одну рекламную интеграцию блогерша получала 250 долларов . Кроме того, ей дополнительно платили за распространение партнерских ссылок и промокодов, а также за их использование подписчиками.

Instagram и сам платит создателям контента напрямую в рамках нескольких поощрительных программ. Одна из них – Bonuses для Reels. Контент начинает монетизироваться тогда, когда его посмотрело более 1 тысячи пользователей.

Еще одна программа Badges позволяет получать донаты во время прямых эфиров IG Live. Однако такая возможность ограничена географически , аккаунт должен быть зарегистрирован как business или creator, а инфлюенсер должен иметь не менее 10 тысяч фолловеров.

Интересно Больше, чем за последние 14 лет: как разбогатели миллиардеры во время пандемии

Почему много подписчиков – это не всегда хорошо

Множество американских брендов в настоящее время предпочитают именно микроинфлюенсеров , у которых меньше 100 тысяч подписчиков. Компании делают ставку на то, что такие блогеры нишевые, искренние, а их аудитория – активная и не "накрученная". Подобные сделки приносят блогерам в США от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Сколько зарабатывают инфлюенсеры в США

Тайлер Шанел, 12 тысяч подписчиков, получает за сотрудничество с брендами от 600 до 4 тысяч долларов . Один рекламный пост стоит до 650 долларов, а опубликованный стори – до 250 долларов.

Тревел-блогерша Мэйси Мариано насчитывает 102 тысячи фолловеров. Пост с рекламой товара или услуги у нее стоит 1 200 долларов , а видео в ленте аккаунта – 2 тысячи долларов.

Бетани Эверет-Ретклифф, лайфстайл-микроблогерша с 16 тысячами фолловеров, заработала в октябре 2021 года 8 тысяч долларов от сотрудничества с брендами. При этом девушка дополнительно получила 508 долларов комиссионных за партнерские ссылки.

Посты и сторис в инстаграм-аккаунте Джехавы Брауна, насчитывающего 70 тысяч подписчиков, могут стоить до 2 500 долларов .