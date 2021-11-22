От 200 евро до 6,3 миллиарда долларов капитализации: как студенческий стартап добился успеха

Всего за 6 лет компания-разработчик программного обеспечения Personio стала одним из самых дорогих стартапов Европы. Сейчас она оценивается в 6,3 миллиарда долларов, хотя на момент первой инвестиции на счету создателей оставалось всего 200 евро.

Personio создали в 2015 году четверо студентов Мюнхенского центра цифровых технологий и менеджмента – Ханно Реннер, Арсений Вершинин, Роман Шумахер и Игнац Форстмайер. На старте у молодых людей не было офиса, а на разработку первой версии продукта они потратили все свои сбережения в надежде, что их идея "выстрелит".

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Чем занимается компания Personio

Идея создания Personio, сервиса для малого и среднего бизнеса, возникла после жалобы друга Реннера на сложности в процессах управления персоналом в компании, где он работал техническим директором.

Тогда четверо друзей создали первую версию Personio – программное обеспечение, позволяющее оптимизировать коммуникацию с персоналом компаний и облегчающее работу HR. На выручку от продажи начальной версии нескольким предприятиям парни приобрели свои первые лицензии, взяли в аренду небольшой офис и наняли несколько сотрудников.

От 200 евро на счету до 6,3 миллиарда долларов капитализации

В июле 2016 года Personio привлекла 2,1 миллиона евро в рамках начального этапа финансирования. Основным инвестором стал фонд Global Founders Capital, который когда-то помог развиться платформам LinkedIn и Facebook.

Впрочем, столь огромная инвестиция не только стала приятным сюрпризом для Personio, но и фактически спасла проект от закрытия.

У меня до сих пор есть скриншот банковского счета: у нас оставалось около 200 евро на момент, когда мы получили первый раунд финансирования. 200 евро превратились в более чем 2 миллиона. До сих пор не знаю, как нам так сильно повезло,

– рассказывает Ханно Реннер.

С того времени финансовое состояние Personio резко изменилось. В последнем раунде финансирования серии Е, объявленного в октябре этого года, компания привлекла еще около 270 миллионов долларов, а ее капитализация составила 6,3 миллиарда. Это невероятный скачок для компании, которую в начале года оценивали всего в 1,7 миллиарда. В общей сложности Personio привлекла от инвесторов около 500 миллионов долларов.

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Актуальное состояние компании

Студенческий стартап является одним из самых успешных в Европе. Последние задействованные инвестиции компания использует для разработки новой категории программного обеспечения People Workflow Automation. Оно направлено на устранение программных барьеров между HR и другими отделами компаний. Например, если приняв на работу нового работника необходимо выполнить различные задачи в разных отделах предприятия.

На рынке с Personio конкурируют и другие подобные разработчики программного обеспечения для управления персоналом, в том числе Hibob, а также более крупные – SAP и Salesforce. Сейчас в Personio работает более 1 тысячи человек, хотя еще в прошлом году их насчитывалось всего 350.