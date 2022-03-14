Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, приняла решение уйти с рынка кровожадной страны еще 11 марта. Компания разорвала все свои коммерческие связи с Россией в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину.

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Никаких пончиков Dunkin' Donuts на России

Сеть присоединилась к большому протестному флешмобу уже более 300 международных компаний, которые решили прекратить свою деятельность в России и не зарабатывать деньги на крови украинцев, в частности, благодаря санкциям Запада.

Dunkin' приостанавливает все текущие и будущие разработки, а также инвестиции в России,

– заявили в компании.

Добавим, что в случае с франшизных заведения полного их ухода с российского рынка придется немного подождать.

Так, в другой популярной сети Subway заявили, что по договору не могут напрямую контролировать своих франчайзи в России, однако прекращение вливания инвестиций и разработок на территории страны – это уже большой удар по меньшей мере по ее экономике.

К слову, сейчас лишь около 35 международных корпораций сохранили свое присутствие на российском рынке, и с каждым днем их становится все меньше.

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