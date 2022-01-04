В частности, суд постановил, что женщина вводила инвесторов в заблуждение и занималась мошенничеством. Если Холмс не удастся обжаловать вердикт, ее ждет до 20 лет заключения , штраф в размере 250 тысяч долларов и реституция (возобновление нарушенных имущественных прав) по каждому пункту обвинения.

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Решение суда

В начале 2022 года суд признал Элизабет Холмс виновной в заговоре с целью мошенничества против инвесторов, обмане общественности и мошенничестве с использованием электронных средств.

По 4 пунктам обвинения, связанным с обманом пациентов, ее оправдали . Еще по 3 суд не пришел к единому мнению – их рассмотрение состоится позже.

Контекст

Семь лет назад Элизабет Холмс стала самой молодой женщиной-миллиардером мира. В 2003 году, когда ей было всего 19, она основала компанию Theranos. Через 10 лет предпринимательница объявила, что ее компания изобрела технологию, которая всего по нескольким каплям крови из пальца способна точно и надежно делать сложные анализы .

На пике своего развития Theranos оценивали в 9 миллиардов долларов, а Холмс часто сравнивали со Стивом Джобсом. В число инвесторов биотех-стартапа вошли ведущие политики и предприниматели , в том числе экс-президент США Билл Клинтон, медиамагнат Руперт Мердок, основатель Oracle Ларри Эллисон.

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Уголовное производство

Ошеломляющий взлет Холмс и ее компании оборвался после публикации в 2015 году журналистского расследования The Wall Street Journal. В материале Джон Каррейра разоблачил, что на самом деле все громкие заявления о суперинновационной технологии – обман , а компания проводит анализы крови на устройствах сторонних производителей. В 2016 году Theranos аннулировала все результаты анализов крови за последние два года.