В начале января стартап парней привлек новый раунд финансирования, после чего оценка рыночной капитализации OpenSea пересекла отметку в 13,3 миллиарда долларов. Состояния учредителей, соответственно, также выросли, и сейчас составляют по 2,2 миллиарда долларов на каждого.

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OpenSea на рынке NFT

Еще полгода назад OpenSea оценивали в 1,5 миллиарда долларов, что свидетельствует о стремительном росте компании чуть ли не в 9 раз. Основанный четыре года назад, нью-йоркский стартап стал одним из первых игроков рынка NFT, который активно стартовал в 2021 году.

Что такое NFT NFT (невзаимозаменяемый токен) – это особый тип криптовалюты. Он незаменяемый, в отличие от большинства криптовалют. Представляет собой активы, существующие только в собственных криптосистемах.



Фактически, это единица данных в цифровой книге, которая называется блокчейном. Здесь каждый NFT может представлять уникальный цифровой элемент, и поэтому каждый из них является невзаимозаменяемым.

Предыстория

Оба основателя OpenSea – парни с очень похожими биографиями. В настоящее время генеральный директор компании Дэвин Финцер учился в Университете Брауна и устроился на работу инженером-программистом в Pinterest. В 2015 году он стал соучредителем своего первого стартапа Claimdog – поисковой системы, которую со временем продал.

В настоящее время технический директор OpenSea Алекс Аталла учился в Стэнфорде и параллельно работал на компанию Palantir. После выпуска из престижного вуза устроился на работу в Кремниевой долине – работал на стартапы Zugata и Whatsgoodly.

В начале 2018 года ребят познакомил общий проект для акселератора Y Combinator. Тогда они и задумали создать совместную компанию и переехали в Нью-Йорк.

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Выход на рынок и первые успехи

OpenSea позиционирует себя как одноранговая платформа, на которой пользователи могут создавать, покупать и продавать все виды NFT в обмен на 2,5% комиссии с каждой продажи.

В марте 2020 года платформа уже насчитывала около 4 тысяч активных пользователей, совершавших ежемесячные транзакции на сумму около 1,1 миллиона долларов – доход OpenSea от этого составлял около 28 тысяч долларов в месяц.

Однако в феврале 2021 года на рынок вышел серьезный конкурент Nifty Gateway , предлагавший высококачественное цифровое искусство, из-за чего вызвал большой ажиотаж. Несмотря на это, OpenSea завершила раунд финансирования на 100 миллионов долларов в июле, и в том же месяце отчиталась о транзакциях на сумму 3,4 миллиарда долларов – невероятный десятикратный рост, что принесло компании 85 миллионов долларов от комиссионных.

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Уверенный рост

В последующие месяцы рынок NFT немного просел, прежде чем снова "разогреться" в декабре. Тогда OpenSea обработала продажи на сумму свыше 3,3 миллиарда долларов, получив около 82,5 миллиона долларов дохода.

По данным PitchBook, с момента своего основания компания привлекла от инвесторов более 420 миллионов долларов . После последнего успешного раунда OpenSea планирует увеличить команду и сделать услуги доступными для более широкой аудитории.

Обратите внимание! Стартап начинался с команды, что насчитывала 5 человек, а сейчас в компании работает более 70 сотрудников.

Будущие перспективы

В настоящее время рынок NFT остается популярным, однако перед ним предстает все больше вызовов. В частности, участились случаи мошенничества и воровства на маркетплейсах, что требует больше инвестиций в кибербезопасность. Кроме того, с запуском новых платформ, первопроходцы рынка теряют потенциальных клиентов.