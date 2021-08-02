Ларри Пейдж и Сергей Брин , которые стали соучредителями Google в 1998 году, остаются членами совета директоров и владеют контрольным пакетом акций Alphabet, контролируя 51% акций компании.

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Превосходная динамика роста стоимости акций Alphabet

Акции компании Alphabet показали хорошие результаты в этом году, продемонстрировав рост более чем на 50% за год . Этот рост опережает темпы роста акций других технологических гигантов, таких как Amazon и Apple. Несколько дней назад компания сообщила о высоких доходах и прибыли за второй квартал.

Alphabet Inc. – международный конгломерат компаний, созданный 2 октября 2015 американскими программистами и предпринимателями Ларри Пейджем и Сергеем Брином, в который вошла компания Google и другие компании, которыми они владели непосредственно или через Google.

На сегодня двое основателей Google являются одними из самых богатых людей в мире. Состояние Ларри Пейджа , по данным Forbes , составляют 115,2 миллиарда долларов , что позволило ему занять 6 строчку рейтинга самых богатых людей мира. Зато его партнер Сергей Брин накопил 111,5 миллиарда долларов, и занимает 8 место в рейтинге Forbes .

Почему основатели Google продают акции именно сейчас

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, общая стоимость акций, которые были проданы Пейджем и Брином составила более 1,07 миллиарда долларов. Сергей Брин продал акций на более 610 миллионов долларов, а объем продаж Ларри Пейджа превысил 462 миллиона долларов.

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Последний раз основатели Google продавали акции в 2017 году, но с тех пор их цена выросла почти в три раза.

Оба основатели продают акции в соответствии с заранее поданными торговыми планами. Брин и Пейдж ранее продавали акции в 2017 году, когда истек срок действия их последнего плана. Речь идет о продаже акций в соответствии с правилом 10b5-1 Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Что такое правило 10b5-1 Правило 10b5-1 позволяет крупным собственникам продавать заранее определенное количество акций в заранее определенное время. Многие руководители компаний используют планы и правило 10b5-1, чтобы избежать обвинений в инсайдерской торговле. То есть в торговле акциями или другими ценными бумагами лицами (инсайдерами), имеющими доступ к конфиденциальной информации об эмитенте ценных бумаг

Чем сейчас занимаются мультимиллиардеры

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После ухода из своих руководящих постов миллиардеры из Кремниевой долины держатся в тени, хотя Сергей Брин на этой неделе появился в первом розничном магазине Google в Нью-Йорке. Зато Ларри Пейдж с начала пандемии проводил большую часть времени на своей яхте и на одном из островов Фиджи.

Таваруа – островной курорт на Фиджи / Фото Tropicalgo