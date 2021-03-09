Основатель компании Zoom Эрик Юань в начале марта подарил 18 миллионов акций компании другим лицам. Кто есть этим получателем – пока неизвестно.

Акции компании торговались в пределах 337 долларов за одну. Это означает, что общая сумма переданных бумаг – 6 миллиардов долларов.

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Стоит отметить, что Юань с женой оформили соглашения, в которых не указано о продаже. Говорится именно о 2 подарках – по 9 миллионов акций каждый.

Переданы акции – это примерно 40% доли предпринимателя.

В Zoom объяснили, что такие действия супругов Юань соответствуют их типичной практике планирования имущества. В компании не рассказали о том, кому именно подарили акции.

Сколько потерял Юань

К этим соглашениям Эрик Юань был крупнейшим акционером Zoom. Его доля составляла 15%, а также 40% голосующих акций. Подарки анонимам – это примерно 6% акций компании.

Справка. Голосующая акция дает право голоса на общем собрании акционеров для решения вопросов, предусмотренных законом и уставом акционерного общества.