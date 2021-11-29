Основатель Twitter уходит с должности СЕО компании

Основатель и СЕО Twitter Джек Дорси уходит с должности главы компании. Такая новость привела к росту акций Twitter более чем на 11%.

Дорси останется генеральным директором Square – компании, занимающейся цифровыми платежами. До сих пор предприниматель был единственным СЕО сразу двух публичных компаний с рыночной капитализацией более 5 миллиардов долларов.

Читайте также Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно

Джек Дорси уходит с должности СЕО Twitter

Отставка Дорси завершает пятилетнюю работу над социальной сетью, в течение которой он помогал увеличить количество пользователей и курировал внедрение ряда новых функций, призванных расширить охват и бороться с дезинформацией.

В 2020 году инвестиционная компания Elliott Management, владелица 4% акций Twitter, запустила кампанию по отстранению Дорси с должности генерального директора Twitter. Тогда инвестор-миллиардер Пол Сингер планировал заменить Дорси в должности и мотивировал это тем, что предприниматель не способен управлять сразу двумя крупными публичными компаниями.

Добавим, что в феврале этого года Twitter заявила о подаче документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам, где отмечала, что планирует нарастить 315 миллионов монетизированных активных пользователей ежедневно и удвоить свой годовой доход.

К слову, кто заменит Джека Дорси в должности главы Twitter пока не известно.