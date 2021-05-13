Куда пойдут деньги

Бутерин направил 1,14 миллиарда долларов фонду India COVID-Crypto Relief Fund, который оказывает медицинскую помощь и предметы первой необходимости во время пандемии коронавируса в Индии.

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Среде других пожертвований:

  • 336 миллионов на счет организации Methuselah Foundation, которая развивает тканевую инженерию и регенеративную медицину.
  • более 50 миллионов долларов в организацию Givewell, которая курирует благотворительные фонды по всему миру.

В чем подвох

Подвох в том, что Бутерин пожертвовал деньги не в фиатних валютах (долларе, евро и т.д.), которые являются стабильными, а в крайне нестабильной криптовалюте. Сколько на самом деле денег с этого условного миллиарда удастся привлечь на борьбу с коронавирусом – пока неизвестно.

Как поступят деньги

  • Часть суммы Бутерин перевел в размере 500 монет Ethereum –  криптовалюте, которую он и основал.
  • Однако большую часть денег он перевел в виде 50,7 триллиона "мем-монет"  Shiba Inu. Ранее она почти ничего не стоила и Бутерин получил ее в подарок. Но на фоне роста другой криптовалюты, которая началась как мем, – Dogecoin, – монета Shiba Inu также взлетела в цене.

Это пожертвование со стороны криптомиллардера привело к стремительному падению цены Shiba Inu. Инвесторы запаниковали, что благотворительный фонд сразу продаст криптовалюту и таким образом ее обесценит. Поэтому цена обвалилась на 35%.  

Как отреагировали в Индии

Представители индийского фонда поблагодарили Бутерина и заверили инвесторов, что будут продавать криптовалюту постепенно.

Мы решили конвертировать пожертвования постепенно в течение определенного периода времени,
– заявили в организации.

Коронавирус в Индии

  • Индия в течение длительного времени была лидером в мире по количеству новых больных COVID-19. 
  • В общем там заболели 23,7 миллиона человек, из них 258 000 умерли.