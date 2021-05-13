Куда пойдут деньги
Бутерин направил 1,14 миллиарда долларов фонду India COVID-Crypto Relief Fund, который оказывает медицинскую помощь и предметы первой необходимости во время пандемии коронавируса в Индии.
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Среде других пожертвований:
- 336 миллионов на счет организации Methuselah Foundation, которая развивает тканевую инженерию и регенеративную медицину.
- более 50 миллионов долларов в организацию Givewell, которая курирует благотворительные фонды по всему миру.
В чем подвох
Подвох в том, что Бутерин пожертвовал деньги не в фиатних валютах (долларе, евро и т.д.), которые являются стабильными, а в крайне нестабильной криптовалюте. Сколько на самом деле денег с этого условного миллиарда удастся привлечь на борьбу с коронавирусом – пока неизвестно.
Как поступят деньги
- Часть суммы Бутерин перевел в размере 500 монет Ethereum – криптовалюте, которую он и основал.
- Однако большую часть денег он перевел в виде 50,7 триллиона "мем-монет" Shiba Inu. Ранее она почти ничего не стоила и Бутерин получил ее в подарок. Но на фоне роста другой криптовалюты, которая началась как мем, – Dogecoin, – монета Shiba Inu также взлетела в цене.
Это пожертвование со стороны криптомиллардера привело к стремительному падению цены Shiba Inu. Инвесторы запаниковали, что благотворительный фонд сразу продаст криптовалюту и таким образом ее обесценит. Поэтому цена обвалилась на 35%.
Как отреагировали в Индии
Представители индийского фонда поблагодарили Бутерина и заверили инвесторов, что будут продавать криптовалюту постепенно.
Мы решили конвертировать пожертвования постепенно в течение определенного периода времени,
– заявили в организации.
Коронавирус в Индии
- Индия в течение длительного времени была лидером в мире по количеству новых больных COVID-19.
- В общем там заболели 23,7 миллиона человек, из них 258 000 умерли.