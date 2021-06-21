Напомним, что с самого утра 18 июня 2021 противостояние двух самых богатых лиц мира началось очень динамично. Джефф Безос на время даже вернул себе звание самого богатого человека мира, и возглавил рейтинг богачей по версии Forbes .

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Однако минувший уик-энд в статусе первого богача мира все же провел Бернар Арно . И это вероятно очень не понравилось основателю Amazon Джеффу Безосу, который уже сегодня, в понедельник 21 июня 2021 обошел французского магната люксовых брендов и изделий из мира высокой моды Бернара Арно на вершине рейтинга миллиардеров.

И даже несмотря на то, что оба лидера гонки богачей, снова опустились ниже психологической планки стоимости состояния в 200 миллиардов долларов, гандикап Джеффа Безоса на вечер понедельника стал довольно ощутимый.

Джефф Безос возглавил рейтинг Forbes / Инфографика Forbes

Шансы Илона Маска догнать лидеров гонки миллиардеров призрачные

Что удивляет в данном контексте, это тот факт, что третье лицо мира по размерам состояния, Илон Маск , который долгое время шел к вершине лидерства в гонке самых богатых людей мира, в очередной раз уменьшил собственные доходы.

Илону Маск придется приложить немало усилий вмешаться в гонку лидеров / Фото Doverpost

Сейчас его состояние составляет 154,2 миллиарда долларов, и довольно сомнительно, что ему в ближайшее время представится возможность посоревноваться хотя бы за "серебро" в чемпионате богачей планеты. Ведь разрыв между доходами Илона Маска и лидеров гонки миллиардеров Джеффа Безоса и Бернара Арно составляет более 40 млрд долларов.