Елена и Маркиян Коссак , успешные бизнесмены, участники етногурту "Ойкумена", родители троих детей, рассказали о том, как основать собственное архитектурное бюро без миллиардов долларов в кармане . Они напомнили, каких принципов нужно придерживаться, чтобы быть успешным на рынке. Также эксперты отметили, как бизнесменам не потерять уверенность в своих действиях и стремиться к лучшему.

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Интервью с Еленой и Маркияном Коссак

Помните, с чего все начиналось? Каким был ваш стартовый капитал?

Наш стартовый капитал состоял из 2-х домашних компьютеров , которые мы купили частично за деньги со свадьбы, частично за заработанные деньги (именно тогда я работала преподавательницей, Маркиян еще был студентом, однако работал постоянно с 3-го курса). И также капитал состоял из наших начальных знаний о ведении бизнеса, мы тогда имели: Маркиян окончил архитектурный факультет Львовской политехники, я – экономический.

Первые годы существования бизнеса он не был самостоятельным и имел характер "халтур" для мастеров внутри квартир и строителей, для которых мы делали проекты дизайна или реконструкции помещений. Для усиления рыночных позиций мы придумали предоставлять сразу комплексную услугу , когда архитектурно-дизайнерские решения Маркияна и его коллег, которые с нами сотрудничали, можно было быстро воплотить. В результате один такой "завален" мастерами проект почти стоил нам всех наших тогдашних заработков, но это уже было потом.

Как зародилась идея названия "Конструктив"?

Маркиян – генератор всех наших названий, а именно и фирмы, и музыкальной группы "Ойкумена". Он также хорошо рисует, поэтому логотипы и фирменный стиль тоже всегда были на его плечах. Конструктив для нас – это комплексное понятие , которое охватывает не только часть архитектурно-инженерных решений, а и способ взаимодействия с клиентами. То есть, инженерный подход во всем (улыбается).



Елена и Маркиян Коссак / Фото с фейсбука архитектурной компании

Кто стал вашим первым клиентом? Расскажите об опыте и главные уроки, которые получили с первыми заказчиками.

Первыми клиентами в любом новом бизнесе всегда становятся знакомые или родственники. В нашем случае это были наши близкие знакомые , которым мы очень благодарны за доверие. Проект их дома вышел очень хорошим, как и его реализация. То есть, в нашем случае как раз первый блин не был комом (улыбается).

У вас это – семейный бизнес. Не было опасений, что паре не стоит заниматься одним делом?

Пари можно заниматься бизнесом, когда они оба идут на это сознательно и могут объединить свои знания. А вот женщине идти работать на работу к мужу, чтобы его контролировать (или мужу к женщине, чтобы она "знала свое место"), видимо, является не лучшей идеей. В основном наши клиенты, да и работники, в начале не догадываются, что мы – супруги. По нашему мнению, такие вещи являются частными и не касаются самой сути бизнеса. А вот готовы ли вы быть со своей "половинкой" весь день на работе, а потом еще и дома, и вести быт, воспитывать троих детей – это уже очень индивидуальный вопрос (улыбается).

Компания "Конструктив" на рынке уже 13 лет. Как вам удалось сделать семейное дело успешн ы м и имеете какое-то особое распределения обязанностей в работе?

Все обязанности надо распределять, делегировать, назначать ответственных и критерии качества – то есть, у вас должна работать система менеджмента. Без нее ваше предприятие риск не масштабироваться, то есть, условно говоря, вы весь свой рыночный путь пройдете вдвоем, плюс еще один или два "подручных" работника. Знание менеджмента в настоящее время бесценные и нам странно слышать, когда какие-то горе-тренеры предлагают идеи вроде "управляйте своим бизнесом, лежа не берегу моря из приложения на телефоне" или " освободите владельца бизнеса (улыбается) .

В работе нужно придерживаться принципа четкого тайм-менеджмента и стараться ни в коем случае не "убивать" время,

– поделилась Елена Коссак.

Конечно, такая реклама звучит заманчиво для ленивых и озлобленных людей. Поэтому помните, что никто из работников для развития вашего бизнеса не сделает больше вас . Иными словами, управлять бизнесом имеет хотя бы один носитель профессиональных знаний – то есть тот, кто в совершенстве знает сам процесс производства товара / услуги и знает нюансы и один носитель управленческо-экономических знаний (специалист по менеджменту и маркетингу). То есть, это необходимый минимум для запуска предприятия. Такие курсы (управление бизнесом и маркетинг) можно пройти у Елены, которая является коммерческим директором "Конструктив" и 7 лет учит других предпринимателей принципов ведению бизнеса в ее собственной структуре – центре бизнес-тренингов и психологического консультирования "Ля Телепате" .



Команда "Конструктива" / Фото с фейсбука архитектурной компании

Расскажите об основных принципах, которыми вы руководствуетесь при каждом проекте? Какая архитектура интересная инвестору?

Маркиян имеет свое, особое художественно-архитектурное видение проектов и это является нашим "фирменным стилем". Однако, так было не всегда. Клиент хочет чувствовать причастность к проектированию, или вообще самому запроектировать дом или интерьер, причем проектант становится только его "руками".

У каждого человека свои потребности и ты, как профессиональный продавец, должен почувствовать. В начале мы четко поняли – сначала мы работаем на имя, а потом имя работает на нас. Теперь приходят за нашими решениями, потому что есть уже конкретное имя и его уже знают. Сначала иногда мы делали очень близкий к "Пшонка стайл" и другие, далекие от современного минимализма, проекты. Однако, вкусы украинцев сильно изменились в сторону европейских, люди гораздо больше путешествуют, чем это было в 2005–2010 годах.

Сегодня они видят современную архитектуру и, к счастью, вкусы их тоже становятся изящными и европейскими. Теперь мы можем утверждать, что украинцы – вполне сформирована европейская нация со здоровыми ценностями и хорошими вкусами. То есть, направление известно, осталось его пройти – реконструировать и обновить советское архитектурно-бытовое наследство,

– делятся основатели архитектурной компании "Конструктив" Маркиян и Елена Коссак.

Сейчас у вас – много заказов и клиентов. Бывали случаи, что вы отказывали в сотрудничестве? Существуют ли в вас табу на проекты?

К счастью, у нас есть постоянный поток заказов, однако так было не всегда. Поэтому мы хотим этим дать надежду всем начинающим в бизнесе, чем бы вы ни занимались - не опускайте руки слишком рано . По отговоры в сотрудничестве, то ответственность и риски для сертифицированного архитектора в настоящее время, по нашему мнению, есть неправомерно большими. Законодательство в этом направлении требует серьезных доработок и приведения его к адекватному виду и мировой законодательной практики.

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Существует также двойная трактовка строительных норм, что позволяет, к сожалению, устранять с рынка его участников нерыночными методами. Это делает "медвежью услугу" всем проектувальникам, ведь отсутствие конкуренции приводит к снижению качества товара или услуги для самого потребителя. Уже сегодня можно видеть последствия такого подхода в варварской застройке тогда уютных уголков наших городов в угоду компаниям, которые строят многоквартирное жилье. Говорят, часть этих капиталов принадлежит гражданам страны, с которой у нас сейчас война. Однако, мы не можем этого утверждать, ведь собственными глазами учредительных документов не видели.

Мы хотим призвать украинцев давить на органы власти и максимально приобщаться к контролю застройки наших городов.

Однажды потеряв пространство (физический и психический покой, благополучие и здоровье) назад его получить практически невозможно,

– дополняют они.

То есть, предотвратить проще, чем потом демонтировать. Никаких других табу у нас нет, мы придерживаемся позиций здравого смысла – безопасности, оптимизации и максимальному использованию площади, законах эргономики, экологичности. В центре нашего проекту – Клиент , для которого мы создаем неповторимое, уникальное жизненное пространство, где он находится какую-то часть своей жизни, а то и всю жизнь. Он будет о нас всегда вспоминать.



Команда "Конструктива" / Фото с фейсбука архитектурной компании

Архитектурный бизнес в Украине – это прибыльное дело? Какова в целом ситуация на отечественном рынке? Есть что-то, что вы на месте чиновников изменили бы ?

Частично мы ответили на это в предыдущем вопросе. Законодательство требует значительных изменений, иначе мы рискуем полностью отдаться застройке прожорливых застройщиков под эгидой таких же чиновников.

Архитектурный бизнес в Украине прибыльный, как и любой другой, когда ты заботишься о Клиенте и его благополучие,

– говорит Маркиян.

Львов, по версии Forbes, занимает третье место среди лучших городов Украины для ведения бизнеса. Согласны ли вы с этим мнением? Как эти рейтинги на практике влияют на бизнес?

Львов – город, который постоянно расширяется, его население постоянно растет. Каждый город с такими показателями имеет больше возможностей для любого бизнеса. Мы любим Львов и стремимся, чтобы он сохранил свое неповторимое лицо, котор ы е создавали сотни архитекторов , скульпторов, художников к нам.

Каким вы видите свой бизнес через несколько лет?

Более диджитализованим и с основным клиентом из поколения Z (милениалов). Какими будут эти Клиенты, чего они захотят – пока мы этого не знаем, но мы готовы к таким изменениям (улыбается).



Команда "Конструктива" / Фото с фейсбука архитектурной компании

Советы начинающим

Как основать свое архитектурное бюро, имея не миллиарды долларов в кармане? Сколько реально нужно человеку для старта?

Для старта нужны знания , это важнейшая составляющая. В общем, услуги "запускать" проще, потому что не нужно инвестировать в сырье, складские помещения, транспорт и тому подобное.

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Как эффективно организовать работу и быть успешным на рынке? Ваши "золотые" правила ведения бизнеса?

Тайм-менеджмент, работать ежедневно, вставать рано. Верить в себя и в своего партнера. И главный лозунг: " Клиент – наш главный партнер" (улыбается).

Стоит иметь кумиров в бизнес-сфере? Вы сами внедряете в действие советы известных бизнесменов? Если да – кого именно?

Брайан Трейси (улыбается) . Учиться нужно у практиков и желательно с твоей среды, которые действительно чего-то достигли, а не просто проводят агрессивную рекламу-самопрезентации.

Какие книги / фильмы рекомендуете почитать / посмотреть бизнесменам?

Бизнесменам рекомендуем не "залипать" в фильмах / сериалах , а сконцентрироваться на улучшении своих умений и поисках клиентов. Рекомендуем к прочтению и обработки книгу Елены Коссак "Клиентоориентированность и рыночный успех предприятия" . Из иностранных – Ицхак Адизес "Управление жизненным циклом корпорации" .

По вашему мнению, успешный бизнес – это...

Тот, где в центре есть потребность Клиента, а мы умеем максимально быстро и профессионально ее удовлетворить.