"Ощадбанк" снизит тариф на эквайринг

С 1 февраля 2022 года в "Ощадбанке" начнет действовать единый тариф за предоставление услуг эквайринга. Он составит 1,8% и будет распространяться как на существующих, так и на новых клиентов.

В банке отмечают, что изменение тарифа на эквайринговое обслуживание действующим клиентам произойдет автоматически. Инициатива призвана поддержать украинский бизнес.

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Что такое эквайринг Услуга, с помощью которой потребители могут оплачивать товары и услуги картой, смартфоном или другим электронным платежным средством.

Тариф на подключение эквайринга с использованием приложения "ОщадPAY", выполняющего функции терминала и кассового аппарата в смартфоне, составляет 1,7% от суммы транзакции без дополнительных комиссий при условии, что зачисление платежей будет производиться на счет "Ощадбанка".

В monobank также действует услуга эквайринга , позволяющая оплачивать счета по QR-коду и без применения терминала. Тариф составляет 1,8% от суммы транзакции.

Напомним, что с 1 января 2022 года использование регистраторов расчетных операций является обязательным для всех ФЛП, кроме некоторых исключений.