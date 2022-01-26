"Ощадбанк" снизит тариф на эквайринг
Источник:"Минфин"
С 1 февраля 2022 года в "Ощадбанке" начнет действовать единый тариф за предоставление услуг эквайринга. Он составит 1,8% и будет распространяться как на существующих, так и на новых клиентов.
В банке отмечают, что изменение тарифа на эквайринговое обслуживание действующим клиентам произойдет автоматически. Инициатива призвана поддержать украинский бизнес.
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Что такое эквайрингУслуга, с помощью которой потребители могут оплачивать товары и услуги картой, смартфоном или другим электронным платежным средством.
Тариф на подключение эквайринга с использованием приложения "ОщадPAY", выполняющего функции терминала и кассового аппарата в смартфоне, составляет 1,7% от суммы транзакции без дополнительных комиссий при условии, что зачисление платежей будет производиться на счет "Ощадбанка".Обратите внимание! В monobank также действует услуга эквайринга, позволяющая оплачивать счета по QR-коду и без применения терминала. Тариф составляет 1,8% от суммы транзакции.
Напомним, что с 1 января 2022 года использование регистраторов расчетных операций является обязательным для всех ФЛП, кроме некоторых исключений.