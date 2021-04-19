Из-за пандемии COVID-19 многие компании перевели своих работников на дистанционную работу. Однако в таком режиме есть и свои минусы – меньше контроля. Часто работники ищут отговорки.

Журналисты провели опрос, чтобы узнать частые причины плохого выполнения работы. В исследовании приняли участие 62 человека. К теме Работники Microsoft сказали, что им не нравится в работе: опрос компании Опрос показал следующий результат: 42% читателей часто сталкиваются с рабочими отговорками со стороны подчиненных;

читателей сталкиваются с рабочими отговорками со стороны подчиненных; 9,7% – очень часто слышат отговорки по работе слышат;

– слышат отговорки по работе слышат; 45% – редко. Оригинальные отговорки В серьезной работе бывают и странные, нелепые и моментами смешные отговорки о невыполненной или несвоевременно сделаной работе. Я не сделала фото в, потому что боялась грозы, дождя.

Кот выключил компьютер , поэтому все исчезло.

, поэтому все исчезло. Я не успеваю отвечать на твои вопросы (через 2 дня после вопроса).

Срочно нужно было уехать к бабушке.

У кролика ср*ка треснула. (Платформа RabbitMQ не выдержала нагрузки).

(Платформа RabbitMQ не выдержала нагрузки). Днем заснул, но сейчас все сделаю.

Посадили в тюрьму во время путешествия.

во время путешествия. Отрезал себе палец во время перерыва на обед.

во время перерыва на обед. Кошка вступила в краску и прошлась по новой итальянской плитке. Краска ничем не отмывается, поэтому я не еду на работу.

и прошлась по новой итальянской плитке. Краска ничем не отмывается, поэтому я не еду на работу. Я заснул во время звонку и пропустил момент, когда меня просили это сделать.

во время звонку и пропустил момент, когда меня просили это сделать. Приходил сантехник.

Не хочется.

Я знал, что надо, но думал, что не надо.

Ушел в "Сильпо" за вином на вечер, а потом решила попробовать, хорошое ли оно. Вино было таким крутым, что я уже не работала. Стоит прочитать Шпагат Ван Дамма и падшие ангелы: 8 лучших реклам, которые не хочется переключать Привычные отговорки Люди также поделились, с которыми отговорками они сталкиваются на работе чаще всего. Большая загруженность по другим проэктам.

Не успел.

Забыл.

Нужно больше времени.

Отключили интернет.

Отключили свет.

Не понял задачи и забыл переспросить.

Коллега не сделал свою часть работы, от которой зависело выполнение задачи.

Операционка затянула.

Я удерживал серьезного клиента.

Семейные обстоятельства и болезни.

Непредвиденные или экстренные обстоятельства.

Недостаточно подробно спланировал.

Хотел сначала перепроверить.

Прокрастинировал.

Поломка оборудования, компьютера.