"Кот выключил компьютер и все исчезло": смешные отговорки работников во время карантина
Из-за пандемии COVID-19 многие компании перевели своих работников на дистанционную работу. Однако в таком режиме есть и свои минусы – меньше контроля. Часто работники ищут отговорки.
Источник:Ain
Журналисты провели опрос, чтобы узнать частые причины плохого выполнения работы. В исследовании приняли участие 62 человека.
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Опрос показал следующий результат:
- 42% читателей часто сталкиваются с рабочими отговорками со стороны подчиненных;
- 9,7% – очень часто слышат отговорки по работе слышат;
- 45% – редко.
Оригинальные отговорки
В серьезной работе бывают и странные, нелепые и моментами смешные отговорки о невыполненной или несвоевременно сделаной работе.
- Я не сделала фото в, потому что боялась грозы, дождя.
- Кот выключил компьютер, поэтому все исчезло.
- Я не успеваю отвечать на твои вопросы (через 2 дня после вопроса).
- Срочно нужно было уехать к бабушке.
- У кролика ср*ка треснула. (Платформа RabbitMQ не выдержала нагрузки).
- Днем заснул, но сейчас все сделаю.
- Посадили в тюрьму во время путешествия.
- Отрезал себе палец во время перерыва на обед.
- Кошка вступила в краску и прошлась по новой итальянской плитке. Краска ничем не отмывается, поэтому я не еду на работу.
- Я заснул во время звонку и пропустил момент, когда меня просили это сделать.
- Приходил сантехник.
- Не хочется.
- Я знал, что надо, но думал, что не надо.
- Ушел в "Сильпо" за вином на вечер, а потом решила попробовать, хорошое ли оно. Вино было таким крутым, что я уже не работала.
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Привычные отговорки
Люди также поделились, с которыми отговорками они сталкиваются на работе чаще всего.
- Большая загруженность по другим проэктам.
- Не успел.
- Забыл.
- Нужно больше времени.
- Отключили интернет.
- Отключили свет.
- Не понял задачи и забыл переспросить.
- Коллега не сделал свою часть работы, от которой зависело выполнение задачи.
- Операционка затянула.
- Я удерживал серьезного клиента.
- Семейные обстоятельства и болезни.
- Непредвиденные или экстренные обстоятельства.
- Недостаточно подробно спланировал.
- Хотел сначала перепроверить.
- Прокрастинировал.
- Поломка оборудования, компьютера.
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