Сотни дронов зажгли ночное небо Шанхая световым шоу, по завершению которого появился гигантский QR-код. Его можно было отсканировать.

QR-код широко применяют в Китае: чтобы добавить кого-то в друзья в соцсети или оплатить продукты на рынке. Поэтому компании соревнуются в креативности как привлечь внимание клиентов к их QR-кодам.

Интересно Шпагат Ван Дамма и падшие ангелы: 8 лучших реклам, которые не хочется переключать

Наибольший QR-код в истории

Недавно над Шанхаем появился рекламный щит в воздухе. Его "повесила" Bilibili в честь первой годовщины выпуска японской игры Princess Connect! Re: Погружение. Это китайская компания, предоставляющая скрининговый сервис по аниме, видео и играх.

Некоторым эта реклама пришлась по душе, а некоторые критики сравнили ее с наполненным рекламой миром Blade Runner 2049 (Бегущий по лезвию 2049), где массивная голографическая реклама борется за внимание людей и постоянно толкает их покупать и потреблять больше.



Реклама в фильме "Бегущий по лезвию 2049" / Фото Flickr

В шоу, которое устроили над Шанхаем, 1500 дронов с подсветкой сформировались в логотип игры и персонажей, прежде чем превратиться в QR-код. Просканировав его пользователи переходили на главную страницу компании.

Это не впервые компания строит свою рекламную кампанию вокруг QR-кодов. В прошлом году Bilibili напечатала QR-коды на рекламных щитах автобусных остановок Шанхая и разместила гигантский QR-код у собственного офисного здания.



Реклама компании Bilibili в Шанхае / Фото твиттер John Pathfinder Lester

Шоу дронов для китайских потребителей – тоже не в новинку:

Пожарная служба города таким образом привлекла новобранцев – дроны превратились в форму пожарной машины.

Роскошные бренды, включая Coach и Bulgari, также разместили свои логотипы в небе с помощью беспилотников.

Китайские поклонники южнокорейского репера Lisa заплатили за шоу дронов, которое отразило ее имя.