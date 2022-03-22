В пресс-службе шведской косметической компании заявили, что война России против Украины делает невозможным продолжение бизнеса Oriflame в России "в его нынешнем виде".

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В стране-агрессоре Oriflame приостанавливает инвестиции, обучение и другие мероприятия. В то же время онлайн-продаж продукции компании на российском рынке также не будет. При этом пока речь не идет о полном выходе компании с российского рынка.

Oriflame не отказывался от "бизнеса на крови"

С чем связана внезапная смена позиции – не указали, ведь ранее в Oriflame отрицали любую возможность отказа от фактически "бизнеса на крови" – работы на рынке России, которая убивает украинцев и совершенно пренебрегает всеми международными законами.

Генеральный директор Oriflame Магнус Бреннстрем заявлял: Oriflame не решается прекращать продажу средств россиянам. Аргументировали это тем, что якобы имеют целью поддерживать консультантов, "единственным источником дохода которых является продажа косметики Oriflame".

Заметьте, что большинство всемирно известных брендов массово покидают российский рынок из-за войны, которую Россия начала против Украины. В частности, среди них – косметический гигант Estee Lauder, бутики Louis Vuitton, Dior, Gucci и Chanel.

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