Возможность дистанционной работы стала крайне актуальной через карантин и низа локдаунов. Однако бизнес уже размышляет над тем, чтобы оставить этот формат работы и после пандемии. Почему – читайте на Бизнес 24.

Компания Elephant Ventures , специализирующаяся на разработке программного обеспечения и данных, в марте 2020 года перевела всех своих работников на дистанционную работу. А также переформатировала рабочую неделю: вместо пяти 8-часовых рабочих дней установила четыре 10-часовых.

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В результате эффективность работников, а также их общее эмоциональное состояние значительно улучшились, ведь у них появилось больше свободного времени и исчезла потребность добираться сквозь пробки в офис. Поэтому компания решила сделать дистанционное сотрудничество с 4-дневной рабочей неделей постоянным форматом.

Как пандемия изменила тренды

Пример Elephant Ventures – не единственный. Во всем мире пандемия заставила компании общаться онлайн не только с клиентами, но и с сотрудниками. И многим такой формат подошел даже больше, чем обычный.

Топ-менеджер WeWork Хамид Хашеми убежден , что традиционные офисы уходят в прошлое и уже не вернутся, даже когда мир преодолеет пандемию коронавируса. Эту мысль подтверждает ряд исследований. В частности:

Опрос Gartner выявил, что 80% компаний намерены после преодоления пандемии позволить персоналу работать дистанционно по крайней мере часть времени, а специалисты 47% компаний будут работать из дома полный рабочий день.

По результатам опроса PwC , 78% руководителей компаний соглашаются с тем, что дистанционное сотрудничество должно остаться на долгосрочную перспективу.

Как показало исследование McKinsey, 20 – 25% специалистов в развитых странах могут работать 3 – 5 дней дома без потери производительности . Это в 4 – 5 раз больше, чем к пандемии.

Гибкость в работе – это потребность и преимущество современного бизнеса. Работайте там, где вам удобно, тогда, когда удобно, и так, как удобно именно вам. В этом помогут сервисы для гибкой работы команд Oфис там, где вы от Киевстар Бизнес.

Как организовать удаленную работу

Чтобы сотрудники компании эффективно работали дистанционно, необходимо, прежде всего, наладить коммуникацию. Если этого не сделать, работники будут все время переключаться между мессенджерами, почтовыми сервисами и документами. Это не только неудобно, но и неэффективно: в таком хаосе есть риск пропустить важное письмо или сообщение.



Удаленная работа требует коммуникации / Фото Unsplash

Организовать качественную онлайн-среду для дистанционного формата сотрудничества обязан работодатель. С облачным сервисом и лицензионными программами Microsoft Office 365 (MSO 365), которые предлагает бизнесу компания Киевстар, сделать это очень просто.

В пакет Microsoft Office 365 от Киевстар входят: электронная почта бизнес-уровня Exchange;

облачная версия Office 365 (Word, Excel, PowerPoint и т.д.);

платформа для создания корпоративного портала SharePoint;

1 терабайт в хранилище OneDrive;

Teams и StarTeams – сервисы для организации групповых голосовых и видеочатов. С помощью Microsoft Office 365 вы сможете оптимизировать работу команд от нескольких работников до тысячи.

Преимущества Microsoft Office 365 для бизнеса

М еньшие расходы

Бизнес оптимизирует инфраструктуру, а также сократит расходы на серверы, лицензирование, рабочие поездки и обслуживание IТ-ресурсов. Так, онлайн-школа в Греции благодаря MSO 365 снизила затраты на сеть с 3500 евро до нуля.

Безопасность

Малый и средний бизнес – любимые мишени для киберпреступников. Microsoft 365 имеет встроенные функции безопасности, которые минимизируют риск утечки информации, инфицирование вирусами, а также потери данных из-за посещения фишинговых сайтов.

Экономия рабочего времени

Удаленные сотрудники могут общаться в чате, проводить видеосовещания, хранить файлы, предоставлять и получать доступ к контенту, а также совместно работать над проектами отовсюду. Автоматизация процессов и мгновенный доступ существенно экономят время сотрудников.

Меньше нагрузки на IТ-отдел

Бизнес получает комплексные, удобные и экономические службы, которые значительно упрощают IТ-инфраструктуру. Поэтому специалисты получают возможность сосредоточиться на стратегических проектах, не распыляясь на решение точечных проблем.

Какому бизнесу нужен MSO 365

В любой сфере можно применить гибридный режим работы, когда часть работников работает из дома, а часть – из офиса. А иногда компаниям удается вообще отказаться от офисов.

MSO 365 помогает без снижения производительности перейти на гибкий или полностью дистанционный формат работы компаниям любого масштаба, работающих в таких сферах, как:

электронная коммерция;

образование (курсы / школы иностранных языков);

розничная торговля;

телекоммуникации;

медицина;

логистика;

финансы;

банки;

страхование

административные услуги;

авиасообщение;

государственный сектор;

бьюти-индустрия (салоны красоты)

общественное питание (рестораны, кафе).

Разберем пользу MSO 365 на примере интернет-магазина . Компании нужен ІТ-отдел, который будет обслуживать сайт, сохранять данные клиентов и тому подобное. Все специалисты этого отдела могут работать дистанционно в командах и над совместными задачами с StarTeams и Office 365 и использовать инструменты глобальной платформы Azure для аналитики и разработки программных продуктов.



Как организовать магазин онлайн / Фото Unsplash

Работники контакт-центра, которые принимают заказ и обзванивают клиентов, также могут работать вне офиса. Виртуальную мобильную АТС можно подключить всего за четверть часа, и для этого не понадобится дорогостоящее оборудование.

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Все документы, история заказов клиентов, данные о наличии товаров на складах храниться в одном месте, и следовательно, аналитики могут обрабатывать информацию оперативно и эффективно.

Будущее уже наступило

Для малого и среднего бизнеса облачные решения являются крайне необходимым инструментом. Они существенно экономят время и средства, повышающие конфиденциальность данных и облегчают обслуживание ІТ-инфраструктуры.