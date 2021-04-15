Офис в кармане: как организовать дистанционную работу, не потеряв эффективности
Возможность дистанционной работы стала крайне актуальной через карантин и низа локдаунов. Однако бизнес уже размышляет над тем, чтобы оставить этот формат работы и после пандемии. Почему – читайте на Бизнес 24.
Источник:24 канал
Компания Elephant Ventures, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и данных, в марте 2020 года перевела всех своих работников на дистанционную работу. А также переформатировала рабочую неделю: вместо пяти 8-часовых рабочих дней установила четыре 10-часовых.
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В результате эффективность работников, а также их общее эмоциональное состояние значительно улучшились, ведь у них появилось больше свободного времени и исчезла потребность добираться сквозь пробки в офис. Поэтому компания решила сделать дистанционное сотрудничество с 4-дневной рабочей неделей постоянным форматом.
Как пандемия изменила тренды
Пример Elephant Ventures – не единственный. Во всем мире пандемия заставила компании общаться онлайн не только с клиентами, но и с сотрудниками. И многим такой формат подошел даже больше, чем обычный.
Топ-менеджер WeWork Хамид Хашеми убежден, что традиционные офисы уходят в прошлое и уже не вернутся, даже когда мир преодолеет пандемию коронавируса. Эту мысль подтверждает ряд исследований. В частности:
- Опрос Gartner выявил, что 80% компаний намерены после преодоления пандемии позволить персоналу работать дистанционно по крайней мере часть времени, а специалисты 47% компаний будут работать из дома полный рабочий день.
- По результатам опроса PwC, 78% руководителей компаний соглашаются с тем, что дистанционное сотрудничество должно остаться на долгосрочную перспективу.
Как показало исследование McKinsey, 20 – 25% специалистов в развитых странах могут работать 3 – 5 дней дома без потери производительности. Это в 4 – 5 раз больше, чем к пандемии.
Как организовать удаленную работу
Чтобы сотрудники компании эффективно работали дистанционно, необходимо, прежде всего, наладить коммуникацию. Если этого не сделать, работники будут все время переключаться между мессенджерами, почтовыми сервисами и документами. Это не только неудобно, но и неэффективно: в таком хаосе есть риск пропустить важное письмо или сообщение.
Удаленная работа требует коммуникации / Фото Unsplash
Организовать качественную онлайн-среду для дистанционного формата сотрудничества обязан работодатель. С облачным сервисом и лицензионными программами Microsoft Office 365 (MSO 365), которые предлагает бизнесу компания Киевстар, сделать это очень просто.
Преимущества Microsoft Office 365 для бизнеса
Меньшие расходы
Бизнес оптимизирует инфраструктуру, а также сократит расходы на серверы, лицензирование, рабочие поездки и обслуживание IТ-ресурсов. Так, онлайн-школа в Греции благодаря MSO 365 снизила затраты на сеть с 3500 евро до нуля.
Безопасность
Малый и средний бизнес – любимые мишени для киберпреступников. Microsoft 365 имеет встроенные функции безопасности, которые минимизируют риск утечки информации, инфицирование вирусами, а также потери данных из-за посещения фишинговых сайтов.
Экономия рабочего времени
Удаленные сотрудники могут общаться в чате, проводить видеосовещания, хранить файлы, предоставлять и получать доступ к контенту, а также совместно работать над проектами отовсюду. Автоматизация процессов и мгновенный доступ существенно экономят время сотрудников.
Меньше нагрузки на IТ-отдел
Бизнес получает комплексные, удобные и экономические службы, которые значительно упрощают IТ-инфраструктуру. Поэтому специалисты получают возможность сосредоточиться на стратегических проектах, не распыляясь на решение точечных проблем.
Какому бизнесу нужен MSO 365
В любой сфере можно применить гибридный режим работы, когда часть работников работает из дома, а часть – из офиса. А иногда компаниям удается вообще отказаться от офисов.
MSO 365 помогает без снижения производительности перейти на гибкий или полностью дистанционный формат работы компаниям любого масштаба, работающих в таких сферах, как:
- электронная коммерция;
- образование (курсы / школы иностранных языков);
- розничная торговля;
- телекоммуникации;
- медицина;
- логистика;
- финансы;
- банки;
- страхование
- административные услуги;
- авиасообщение;
- государственный сектор;
- бьюти-индустрия (салоны красоты)
- общественное питание (рестораны, кафе).
Разберем пользу MSO 365 на примере интернет-магазина. Компании нужен ІТ-отдел, который будет обслуживать сайт, сохранять данные клиентов и тому подобное. Все специалисты этого отдела могут работать дистанционно в командах и над совместными задачами с StarTeams и Office 365 и использовать инструменты глобальной платформы Azure для аналитики и разработки программных продуктов.
Как организовать магазин онлайн / Фото Unsplash
Работники контакт-центра, которые принимают заказ и обзванивают клиентов, также могут работать вне офиса. Виртуальную мобильную АТС можно подключить всего за четверть часа, и для этого не понадобится дорогостоящее оборудование.
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Все документы, история заказов клиентов, данные о наличии товаров на складах храниться в одном месте, и следовательно, аналитики могут обрабатывать информацию оперативно и эффективно.
Будущее уже наступило
Для малого и среднего бизнеса облачные решения являются крайне необходимым инструментом. Они существенно экономят время и средства, повышающие конфиденциальность данных и облегчают обслуживание ІТ-инфраструктуры.
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал для бизнеса не только испытанием на прочность, но и стимулом ускорить автоматизацию процессов, внедрения инноваций. Словом, попасть в будущее уже сегодня.
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