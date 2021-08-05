Oreo открыл первое кафе за 109-летнюю историю бренда: фото, видео
Источник:Adweek
Пламенные поклонники печенья всемирно известного бренда Oreo получили новое место для паломничества. Компания открыла первое за 109-летнюю историю Oreo брендовое кафе в необычном формате с кучей сюрпризов.
Правда, окунуться в брендовую атмосферу и насладиться вкусностями компании, фанаты сегодня могут только в США. Первое монобрендовое заведение Oreo открыли в торговом центре American Dream Mall в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси.
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С момента своего создания Oreo Cafe всегда стремится создать для поклонников Oreo веселую и увлекательную атмосферу. Сенсационные десерты и единственные в своем роде товары: приоритеты уникального способа воплощения бренда Oreo,
– говорит директор по лицензированию и маркетингу торгового центра Джастин Клингер
Меню с тайным блюдом
Кафе, работа над которым велась уже давно, предлагает меню из десертов, вдохновленных брендом Oreo от чизкейка до молочных коктейлей. В меню изначально анонсировалась и тайное предложение, которым, как выяснилось, стал Oreo Donut S'Morewich.
Oreo держала вид Donut S'Morewich в секрете до момента презентации кафе в социальных сетях в начале этой недели.
Целая вселенная Oreo
Но кафе не было фирменным кафе без разнообразия брендированных товаров. Сейчас в кафе Oreo продается все – от сумок и одежды до ароматических свечей.
Oreo держит руку на пульсе актуальных трендов маркетинга
В конце прошлого года бренд запустил неожиданную коллаборацию с всемирно известной певицей Леди Гага, и выпустил лимитированную партию печенья с зелёно-розовой начинкой.
Смотрите видео от Леди Гага
А сейчас, благодаря появлению монобрендового кафе, в компании уверены, что их инициатива является новым уникальным форматом для поклонников, которые непременно захотят попробовать один из уникальных десертов или приобрести брендированные сувениры.Напомним, что первая партия печенья Oreo была выпущена в Нью-Йорке в 1912 году. Сейчас компания производит ежегодно более 40 миллиардов единиц печенья.