Oreo открыл первое кафе за 109-летнюю историю бренда: фото, видео

5 августа 2021 , 17:28
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Источник:

Adweek

Пламенные поклонники печенья всемирно известного бренда Oreo получили новое место для паломничества. Компания открыла первое за 109-летнюю историю Oreo брендовое кафе в необычном формате с кучей сюрпризов.

Правда, окунуться в брендовую атмосферу и насладиться вкусностями компании, фанаты сегодня могут только в США. Первое монобрендовое заведение Oreo открыли в торговом центре American Dream Mall в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси.

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С момента своего создания Oreo Cafe всегда стремится создать для поклонников Oreo веселую и увлекательную атмосферу. Сенсационные десерты и единственные в своем роде товары: приоритеты уникального способа воплощения бренда Oreo,
– говорит директор по лицензированию и маркетингу торгового центра Джастин Клингер

Меню с тайным блюдом

Кафе, работа над которым велась уже давно, предлагает меню из десертов, вдохновленных брендом Oreo от чизкейка до молочных коктейлей. В меню изначально анонсировалась и тайное предложение, которым, как выяснилось, стал Oreo Donut S'Morewich.

Тайное блюдо от Oreo / Фото Twitter

Oreo держала вид Donut S'Morewich в секрете до момента презентации кафе в социальных сетях в начале этой недели.

Целая вселенная Oreo

Но кафе не было фирменным кафе без разнообразия брендированных товаров. Сейчас в кафе Oreo продается все – от сумок и одежды до ароматических свечей.

Брендовые вещи Oreo доступны для приобретения / Фото Twitter

Oreo держит руку на пульсе актуальных трендов маркетинга

В конце прошлого года бренд запустил неожиданную коллаборацию с всемирно известной певицей Леди Гага, и выпустил лимитированную партию печенья с зелёно-розовой начинкой.

Смотрите видео от Леди Гага

А сейчас, благодаря появлению монобрендового кафе, в компании уверены, что их инициатива является новым уникальным форматом для поклонников, которые непременно захотят попробовать один из уникальных десертов или приобрести брендированные сувениры.

Напомним, что первая партия печенья Oreo была выпущена в Нью-Йорке в 1912 году. Сейчас компания производит ежегодно более 40 миллиардов единиц печенья.
Автор: Ігор Кобрин