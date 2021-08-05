Oreo открыл первое кафе за 109-летнюю историю бренда: фото, видео

Пламенные поклонники печенья всемирно известного бренда Oreo получили новое место для паломничества. Компания открыла первое за 109-летнюю историю Oreo брендовое кафе в необычном формате с кучей сюрпризов.

Правда, окунуться в брендовую атмосферу и насладиться вкусностями компании, фанаты сегодня могут только в США. Первое монобрендовое заведение Oreo открыли в торговом центре American Dream Mall в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси.

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С момента своего создания Oreo Cafe всегда стремится создать для поклонников Oreo веселую и увлекательную атмосферу. Сенсационные десерты и единственные в своем роде товары: приоритеты уникального способа воплощения бренда Oreo,

– говорит директор по лицензированию и маркетингу торгового центра Джастин Клингер

Меню с тайным блюдом

Кафе, работа над которым велась уже давно, предлагает меню из десертов, вдохновленных брендом Oreo от чизкейка до молочных коктейлей. В меню изначально анонсировалась и тайное предложение, которым, как выяснилось, стал Oreo Donut S'Morewich.

Тайное блюдо от Oreo / Фото Twitter

Oreo держала вид Donut S'Morewich в секрете до момента презентации кафе в социальных сетях в начале этой недели.

Целая вселенная Oreo

Но кафе не было фирменным кафе без разнообразия брендированных товаров. Сейчас в кафе Oreo продается все – от сумок и одежды до ароматических свечей.

Брендовые вещи Oreo доступны для приобретения / Фото Twitter

Oreo держит руку на пульсе актуальных трендов маркетинга

В конце прошлого года бренд запустил неожиданную коллаборацию с всемирно известной певицей Леди Гага, и выпустил лимитированную партию печенья с зелёно-розовой начинкой.

Смотрите видео от Леди Гага

А сейчас, благодаря появлению монобрендового кафе, в компании уверены, что их инициатива является новым уникальным форматом для поклонников, которые непременно захотят попробовать один из уникальных десертов или приобрести брендированные сувениры.