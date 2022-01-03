Опыт или экономия

На каждом этапе бизнеса нужно нанимать разный профиль людей, рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу Дмитрий Волошин. Сейчас в Preply готовы нанимать людей как с опытом, так и без. Но в начале стартап Preply имел ограниченный бюджет. Поэтому, нанимая исключительно людей с меньшим опытом работы, они совершили несколько ошибок в продукте.

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У нас была команда очень зажженных людей, но у которых не было достаточно опыта работы в крупных маркеплейсовых продуктах. И это нам дополнительно задерживало работу на неделю, месяц и несколько месяцев.

Дмитрий Волошин

Основатель Preply

Основатель Preply советует на каждой стадии продукта нанимать соответствующих людей:

  • На этапе, когда стартап мал и у основателей мало опыта, важно привлечь кого-то, кто уже делал схожий продукт.
  • Когда стартап достаточно развился, он готов к тому, чтобы нанимать начинающих и учить их. Как раз на этом этапе сейчас Preply.

Что такое Preply

Это платформа для изучения около 50 иностранных языков онлайн. На ней пользователь может найти себе квалифицированного преподавателя из любого уголка мира. Preply входит в рейтинги лучших стартапов с украинскими корнями и неофициально оценивается в сотни миллионов долларов. Стартап основали Сергей Лукьянов, Дмитрий Волошин и Кирилл Бигай.