Опыт или экономия

На каждом этапе бизнеса нужно нанимать разный профиль людей, рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу Дмитрий Волошин. Сейчас в Preply готовы нанимать людей как с опытом, так и без. Но в начале стартап Preply имел ограниченный бюджет. Поэтому, нанимая исключительно людей с меньшим опытом работы, они совершили несколько ошибок в продукте.

Интересно "Боялся, что меня могут съесть": как украинцы запустили многомиллионный бизнес в Африке

У нас была команда очень зажженных людей, но у которых не было достаточно опыта работы в крупных маркеплейсовых продуктах. И это нам дополнительно задерживало работу на неделю, месяц и несколько месяцев. Дмитрий Волошин Основатель Preply

Основатель Preply советует на каждой стадии продукта нанимать соответствующих людей:

На этапе, когда стартап мал и у основателей мало опыта, важно привлечь кого-то, кто уже делал схожий продукт.

Когда стартап достаточно развился, он готов к тому, чтобы нанимать начинающих и учить их. Как раз на этом этапе сейчас Preply.