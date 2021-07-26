По словам коуча по лидерству Марка Мерфи, высокоамбициозные работники скорее хотели бы иметь руководителя, который бросает им вызов и толкает к развитию. В то же время люди, страдающие от интенсивного выгорания, часто отдают предпочтение дисциплинированному, спокойному и методичному лидеру.

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Поэтому наилучшим подходом будет тот, который отвечает потребностям ваших подчиненных. И для этого нужно определить, чего они ожидают от своего руководителя.

Стили руководства

Команда учебной платформы LeadershipIQ, которую основал Марк Мерфи, провела онлайн-опрос примерно миллиона людей и обнаружила, что существует 4 основных стиля руководства.

Дипломаты

Такие руководители, как правило добры, социальны и дружелюбны, и часто имеют глубокие личные связи со своими сотрудниками. Они являются социальным клеем и принадлежностью, удерживающей группы вместе.

Стюарды

Эти лидеры ценят правила, процессы и сотрудничество. Они верят, что цепь настолько прочна, насколько самое слабое ее звено. Поэтому стюарды движутся со скоростью, которую позволяет вся цепь.

Прагматики

Прагматики имеют высокие стандарты и рассчитывают, что их сотрудники будут отвечать этим требованиям. Они подвижны, конкурентоспособны и на передний план ставят достижение своих целей. Прагматики также трудолюбивы и часто им нравится преодолевать препятствия.

Идеалисты

Такие руководители хотят учиться и расти, и желают, чтобы все остальные делали то же самое. Они открыты и ценят творческие способности как свои, так и подчиненных.

Как выбрать правильный стиль руководства

Чтобы понять, какой стиль руководства подходит именно для вашего коллектива, Мерфи советует задать каждому работнику один простой вопрос. И сформулировать его нужно примерно так:

Одна из моих целей – улучшить свой подход к лидерству. Поэтому, что бы я мог/могла сделать по-другому, чтобы стать лучшим руководителем конкретно для вас?

Коуч по лидерству говорит, что в такой простой сценарий вложено много содержания.

Во-первых , так вы заверите своих подчиненных, что будете реагировать конструктивно, независимо от того, что они скажут. И каждый ответ, даже критический, полезен для вас.

, так вы заверите своих подчиненных, что будете реагировать конструктивно, независимо от того, что они скажут. И каждый ответ, даже критический, полезен для вас. Во-вторых, вы просите их назвать только одну вещь, которую вы могли бы сделать иначе. Если задать более широкий вопрос или попросить целый список изменений, то среднестатистическому сотруднику будет гораздо сложнее ответить на это. Это вызовет у них стресс и резко снизит шансы получить значимую обратную связь.

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Если ваши сотрудники скажут вам, что хотят иметь больше вызовов в своей работе, это будет означать, что им подходит прагматичный стиль руководства. Если они нуждаются в том, чтобы вы лучше понимали их личные потребности и мотиваторы, то, пожалуй, вам надо стать дипломатом. Потребность в последовательности и предсказуемости, требует от вас стиля руководства стюарда. И если работники хотят иметь возможность расти и развиваться, то вам следует применить идеалистический подход.