Опередил Tesla, GM и Ford: стартап Rivian первым выпустил электропикапы на рынок

Стартап Rivian стал первым автопроизводителем электрических пикапов, которые попали на рынок. Основатель и генеральный директор компании Роберт Скариндж сообщил, что первый пикап R1T для клиента сошел с конвейера на заводе в Нормале, штат Иллинойс.

На своей странице в твиттере Скариндж поделился фото выезда R1T с производственной линии завода во вторник, 14 сентября. Таким образом Rivian опередил таких автогигантов, как Tesla, General Motors, Ford и других, которые также планируют выпускать электрические пикапы.

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Пресс-секретарь Rivian подтвердила, что автомобили, которые видны на фото, попали на потребительский рынок. Информацию о наращивании производства, количестве уже выпущенных пикапов и об именах заказчиков, которые получат первые транспортные средства, в компании не предоставляют.

Первый R1T выезжает с конвейерной линии / Фото твиттер-страница RJ Scaringe

Ожидается, что Rivian также будет первым из немногих автопроизводителей электропикапов, которые будут иметь массовый спрос потребителей к концу следующего года.

Электропикапы Rivian первыми вышли на рынок / Фото твиттер-страница RJ Scaringe

Добавим, что скоро на рынке появятся пикапы GMC Hummer компании GM – автогигант заявил о выпуске первых авто уже этой осенью. Следующие в очереди – Lordstown Motors и Ford. Последними выйдут на рынок Cybertruck от Tesla – компания отложила выпуск электропикапов к концу 2022 года.