Опередил мощную нефтяную корпорацию: Илон Маск за сутки заработал более 36 миллиардов долларов

Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск увеличил свое состояние до рекордной отметки. Его капитал превысил рыночную капитализацию частной нефтяной корпорации ExxonMobil.

В этот раз Tesla и Илон Маск обязаны своему успеху компании по прокату автомобилей – The Hertz Corporation, которая приобрела сразу 100 тысяч электромобилей.

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Маск заработал более 36 миллиардов долларов за сутки

На фоне этого рыночная капитализация производителя электромобилей пересекла отметку в 1 триллион долларов, передает Yahoo!Finance. Стоимость акций компании колеблется на уровне 1024 долларов за каждую. Капитал Илона Маска увеличился сразу на 36,2 миллиарда долларов до 289 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg Billionaires Index.

Добавим, что Forbes оценивает состояние Илона Маска вдолларов. Согласно этому изданию миллиардер за сутки заработалдолларов США.

Таким образом, основатель Tesla опередил частную нефтяную компанию ExxonMobil, называемую лидером старой экономики. Рыночная капитализация американской корпорации составляет 272,4 млрд долларов, цена ее активов достигла 64,35 доллара за акцию, сообщает CNBC. Стоит отметить, что Tesla – это первый производитель автомобилей, присоединившийся к элитному клубу компаний, стоимость которых пересекла отметку в триллион долларов. Также туда входят: