Компания Amazon начнет выплачивать компенсации клиентам, пострадавшим от опасных товаров, которые были проданы независимыми продавцами через ее платформу. Американский ритейлер сталкивается с серьезным давлением регуляторов рынка относительно безопасности товаров на его площадке для продаж.

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Сторонние продавцы создают Amazon проблемы

Более половины товаров, продаваемых на Amazon, на сегодня это товары сторонних продавцов, а не самой компании. Хотя это и привело к значительному расширению ассортимента, однако в то же время увеличило риски для компании. Ведь эти товары не проверяются Amazon перед их продажей.

Многие из этих продавцов используют логистическую сеть Amazon для хранения, упаковки и доставки товаров к дверям клиентов.

Amazon доставляет товары сторонних продавцов / Фото Amazon

В чем обвиняют Amazon

В прошлом месяце на компанию Amazon подала иск в суд Комиссия по безопасности потребительских товаров США, в котором пытается заставить компанию отозвать сотни тысяч товаров.

Американский регулятор рынка заявляет, что Amazon должен "взять на себя ответственность" за товары, представляющие риск "серьезной травмы или смерти".

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Компания Amazon заявила, что уже сняла с продажи большинство товаров, о которых идет речь в иске американского регулятора рынка. А также выплатит ущерб за опасные товары, проданные независимыми торговцами на ее онлайн-платформе.

Какие товары считают опасными

Речь идет прежде всего о фенах без достаточной защиты от поражения электрическим током, неисправных детекторах угарного газа и детских халатах, которые не соответствуют стандартам воспламеняемости.

Также СМИ напоминают о ряде судебных решений в пользу потребителей, пострадавших от приобретенных на Amazon некачественных и опасных товаров. В частности, женщина ослепла на один глаз из-за неисправности собачьего поводка, а другая получила ожоги третьей степени из-за бракованной батареи ноутбука.

Страховые выплаты могут быть больше, чем 1 000 долларов США

Amazon может принять решение о выплате и больших сумм, если продавец не реагирует на претензии или отклоняет претензию, которую мы считаем обоснованной,

– заявили в компании.

В то же время представители американского ритейлера утверждают, что претензии клиентов будут анализироваться "передовыми системами обнаружения мошенничества и злоупотреблений, с привлечением внешних независимых экспертов по страховому мошенничеству", а необоснованные претензии будут отклоняться.

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Компания Amazon заявила, что изменения в торговой политике компании в первую очередь касаются рынка США, однако вскоре будут распространены и на другие страны.