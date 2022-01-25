За июль – сентябрь 2021 года украинские онлайн-ритейлеры на международных площадках в среднем заработали 9 860 долларов (3 290 долларов в месяц). Об этом свидетельствуют результаты исследования платежной платформы Payoneer.
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В каких украинских городах онлайн-ритейлеры зарабатывают больше всего
Лидерами по уровню доходов от онлайн-торговли на международных площадках в 2021 году стали львовяне. За третий квартал они в среднем заработали 13 390 долларов. Далее рейтинг выглядит так:
- Киев – в среднем 12 550 долларов за июль – сентябрь 2021 года;
- Одесса – 10 940 долларов;
- Харьков – 8 550 долларов;
- Днепр – 8 320 долларов.
Отмечается, что среди всех видов заработка на международных рынках онлайн-торговля приносит украинцам самые высокие доходы.
Напомним, что заработок украинских фрилансеров и IT-компаний также заметно вырос в течение 2021 года. Так, в третьем квартале средний доход фрилансеров составил 3 720 долларов, а IT-компаний – 4 390 долларов.