За июль – сентябрь 2021 года украинские онлайн-ритейлеры на международных площадках в среднем заработали 9 860 долларов (3 290 долларов в месяц). Об этом свидетельствуют результаты исследования платежной платформы Payoneer.

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В каких украинских городах онлайн-ритейлеры зарабатывают больше всего

Лидерами по уровню доходов от онлайн-торговли на международных площадках в 2021 году стали львовяне . За третий квартал они в среднем заработали 13 390 долларов . Далее рейтинг выглядит так:

Киев – в среднем 12 550 долларов за июль – сентябрь 2021 года;

Одесса – 10 940 долларов;

Харьков – 8 550 долларов;

Днепр – 8 320 долларов.

Отмечается, что среди всех видов заработка на международных рынках онлайн-торговля приносит украинцам самые высокие доходы.