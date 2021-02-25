В 2020 году из-за пандемии COVID-19 были вынуждены закрыть множество магазинов в разных уголках мира. Однако владельцы бизнеса нашли выход – активизировались онлайн. Таким образом электронная коммерция значительно возросла, а это может стать ключом к успеху для продавца в 2021 и многих последующих годах.

Насколько выросли продажи

В США общие продажи электронной коммерции в 2020 году подскочили на 32,4% в год. Это помогло достичь колоссальных 791,7 миллиарда долларов.

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Всего в 2020 году продажи онлайн составили 14% от общего объема розничных продаж. Стоит отметить, что в 2019 году было всего 11%.

Розничные торговцы, такие как Amazon и Walmart, заработали большую сумму денег во время бума электронной коммерции 2020 года. Самое интересное, что компании теперь планируют использовать этот всплеск как инструмент для роста в 2021 году.

Справка. Amazon – один из первых интернет-сервисов, который занимается продажем реальных товаров массового спроса. Аmazon имеет отдельные сайты для розничной торговли более чем в 15 странах мира. Walmart – сеть однотипных универсальных магазинов. Там продают товары по низким ценам. Эту сеть розничной торговли считают крупнейшей в США и Канаде.

► Планы компании Amazon

Amazon был одним из лидеров в 2020 году по продажам онлайн – компания заработала за 4 квартал 66,45 миллиарда долларов.

Люди выбирали именно этот ресурс из-за того, что он часто изображался в сети в различных секторах. Также стоит заметить, что интернет-магазин достаточно быстро доставляет заказ.

Компания рассчитывает на то, что электронная коммерция продолжит расти и в 2021 году. Amazon даже расширила свои возможности в грузовых и авиаперевозках. Таким образом хотят улучшить услуги доставки для своих клиентов.

► Планы компании Walmart

В то же время Walmart был победителем в области электронной коммерции в течение 2020 года. Онлайн-продажи компании за последний квартал 2020 выросли на 79%. В Walmart также убеждены, что электронная коммерция в дальнейшем будет расти, а потому хотят вложить значительные средства в создание автоматизированной сети выполнения заказов.

Когда электронная коммерция может стать менее популярной

По разным оценкам, примерно 40% потребителей уверены, что будут отдавать предпочтение покупкам в магазине. Вероятно, после вакцинации спрос на электронную коммерцию немного снизится. Конечно, это плохие новости для обычных розничных торговцев.