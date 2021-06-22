SoftBank, Tencent и другие ведущие инвесторы делают ставку на то, что следующая крупная компания в сфере онлайн-образования появится именно в Европе.

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По данным CB Insights, это означает, что GoStudent – первый в Европе образовательный единорог , то есть стартап, стоимость которого оценивается не менее чем в 1 миллиард долларов, в сфере образовательных технологий.

Секреты успеха GoStudent

Компания GoStudent была основана в 2016 году австрийским предпринимателем Феликсом Освальдом, который был вдохновлен практическими уроками математики от своего деда еще до того, как он начал учиться в школе.

У него была способность преподавать математику так, чтобы это было очень интересно и доступно. Одна из самых больших проблем в образовании – это отсутствие доступа к отличным учителям,

– сказал Освальд в интервью CNBC, вспоминая уроки дедушки.

Что такое GoStudent? GoStudent – это онлайн-сервис, который связывает учеников в возрасте от шести до 19 лет с частными репетиторами. Компания продает родителям месячные абонементы на репетиторство, получая комиссионную долю от заработка репетиторов. Стоимость занятий в GoStudent составляет от 20 до 32 долларов США на месяц.

Феликс Освальд, который получил степень бакалавра по математике в 18 лет, говорит, что сейчас его компания продает 400 000 занятий в месяц, а за последние 12 месяцев продажи выросли на 700%. GoStudent планирует удвоить количество ежемесячных сессий на своей платформе в 800 000 к концу 2021 года.

Бум онлайн-образовательных компаний во время пандемии

Такие онлайн-образовательные компании, как Coursera, 2U и Chegg, пережили бум во время пандемии коронавируса, поскольку ограничения на доступ к образованию заставили 1,5 миллиарда детей по всему миру перейти на дистанционное обучение. Однако, по словам Феликса Освальда, закрытие школ во время пандемии COVID-19 привело к снижению спроса на услуги "дополнительного" обучения, такие как предлагает GoStudent.

С другой стороны, полностью изменилось отношение к обучению онлайн в целом. Внезапно родители, которые крайне скептически относились к обучению онлайн до пандемии, теперь, по крайней мере, дают ему шанс и пытаются его использовать в образовании детей.

– отмечает основатель GoStudent.

Феликс Освальд планирует расширение рынков GoStudent / Фото Medium

Проблемы и скандалы в GoStudent

GoStudent утверждает, что проверяет всех репетиторов на своем сайте , при этом сам Феликс Освальд описывает процесс подачи заявки как "достаточно жесткий". По его словам, только 8% кандидатов в репетиторы по математике удается получить право вести уроки на GoStudent.

Однако в начале этого года GoStudent все же попал в беду после того, как выяснилось, что 60-летний учитель, которому запретили преподавать, потому что он продал подростку свои обнаженные фотографии, проводил уроки на платформе. Компания GoStudent заявила, что этот учитель назвался вымышленным именем и был удален с сервиса после того, как компания узнала об этом.

Планы по расширению

Свежие денежные вливания в GoStudent были сделаны под руководством DST Global, инвестора компаний мирового уровня. Собрав сегодня в целом почти 350 миллионов долларов компания GoStudent планирует до конца лета 2021 выйти за пределы Европы , где она представлена в 15 странах, и выйти на другие рынки, такие как Мексика и Канада.

По словам Феликса Освальда, еще одной потенциальной целью географического расширения компании является Азия. "Интересными возможностями" он назвал Филиппины, Индонезию и Малайзию. Однако он исключил возможность экспансии в такие страны, как Китай и Индия , где уже работают такие известные игроки в сфере электронного обучения, как Yuanfudao и Byju's.

Компания GoStudent также заявила, что будет наращивать штат сотрудников и намерена до конца года почти удвоить число своих сотрудников по всему миру с 600 до 1000 человек.