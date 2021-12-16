Reddit еще не определила количество акций, которые она выставит на продажу, и ценовой диапазон размещения. По состоянию на октябрь 2020 года легендарный форум с 16-летней историей насчитывал около 52 миллиона активных пользователей в день и более 100 тысяч саб-реддитов (отдельных форумов с более узкой тематикой).

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Reddit хочет стать публичной компанией

Форум пережил безумный рост благодаря розничным инвесторам, которые активно дописывали на саб-реддитах, обмениваясь советами по торговле акциями. По итогам второго квартала 2021 года Reddit отчиталась о доходе в 100 миллионов долларов от рекламы.

В марте компания наняла на работу первого за свою историю существования финансового директора , что свидетельствовало о желании Reddit стать публичной. Им стал Дрю Воллеро, ранее работавший над IPO Snap.

В августе Reddit привлекла 410 миллионов долларов инвестиций при оценке в 10 миллиардов. Генеральный директор Стив Хаффман объяснил, что привлеченные средства дали компании больше времени, чтобы решить, когда и как стать публичной.