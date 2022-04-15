Оккупанты в Энергодаре заставляют бизнес перерегистрироваться: пугают, что РФ никуда не уйдет
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
Российские оккупанты совместно с коллаборантами в Энергодаре заставляют местный бизнес проходить новую регистрацию. Они пугают жителей, что Россия пришла в их регион навсегда и никуда не уйдет.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в телеграме. Она отметила, что подобные действия оккупантов являются нарушением прав человека и Женевской конвенции.
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Оккупанты пугают энергодарцев, что никогда не выйдут из города
На блокпостах россиян, размещенных на выездах из Энергодара, оккупанты раздают украинцам циничные листовки с призывами покориться так называемой "новой власти".
Возврата к прежнему неонацистскому режиму не будет. Россия пришла в ваш регион навсегда и никуда не уйдет,
– говорится в листовке оккупантов.
Там же россияне пишут, что в Энергодаре сформирован так называемый орган местного самоуправления, и теперь, чтобы заниматься торговлей, нужно платить оккупантам "налоги". Чтобы вести бизнес, договариваться предпринимателям нужно якобы непосредственно с самопровозглашенным "главой администрации" и предателем Украины Андреем Шевчиком.
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К слову, местных предпринимателей 15 апреля оккупанты "пригласили" в здание городского совета, чтобы якобы обсудить "новые правила" регистрации бизнеса и налогообложения предпринимательской деятельности.
Листовка, которую оккупанты раздают жителям Энергодара / Фото Людмила Денисова
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