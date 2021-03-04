Компаниям важно не только зарабатывать деньги и выплачивать зарплаты своим работникам. Стоит также обратить внимание на то, как развиваются и объединяются люди в команде. Компаниям необходимо заботиться о своих сотрудниках. Один из хороших методов – офисная библиотека.

Через COVID-19 руководители вынуждены по-другому заботиться о работниках. К примеру, громкие корпоративы – точно не является хорошей идеей для развлечений период пандемии. Сотрудники привыкли к работе онлайн. Стоит обратить внимание и на программы чтения.

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Почему читать – важно

Еще в 2000-ых годах компании начали активно работать с чтением. К примеру, такие:

Nike;

Zappos;

Netflix;

Amazon.

Эти компании назвали чтение книг лучшей базой для постоянного обучения.

К такому же методу удалась компания Microsoft. В 2014 году главный исполнительный директор Наделла хотел трансформировать культуру компании – начал делать это именно с чтения. Наделла ввел книжную программу для менеджеров.

Справка. В 2020 году ученые в США доказали, что сотрудники компаний, которые читают, лучше справляются со стрессом. Эти люди чаще испытывают уважение и заботу со стороны компании. Также они лучше генерируют идеи и общаются с коллегами.

Первый шаг к чтению

Чтобы ввести в офисе такую ​​традицию – необходимо дать всем коллегам удобный доступ к большому выбору книг. Если книгу можно будет удобно получить, тогда значительно больше сотрудников будут читать. Очень часто компания ставит барьер – к примеру, вводит правило о необходимости просить HR о покупке книги. Это плохая идея, ведь работники не захотят так усложнять себе жизнь.

► Как не нужно делать

Не занимайтесь пиратством – воровать книги и сбрасывать их в общий чат точно не лучшая идея. Пиратство может оправдать только бедного. Однако если это делает компания – это неуважение к сотрудникам.

– воровать книги и сбрасывать их в общий чат точно не лучшая идея. Пиратство может оправдать только бедного. Однако если это делает компания – это неуважение к сотрудникам. Не используйте книги как декорации – не стоит украшать ими полки в офисе. Хорошая библиотека – пустая библиотека.

– не стоит украшать ими полки в офисе. Хорошая библиотека – пустая библиотека. Не устраивайте алтарь офисного буккросинга. Если книги будут приносить сами работники – это точно не забота со стороны компании. Еще один нюанс – книги на буккроссинг приносят не первой новизны и полезности.

► Как нужно делать

В библиотеке должны быть книги различных жанров и на разных языках . Прежде всего украинском и английском.

. Прежде всего украинском и английском. Ассортимент нужно постоянно обновлять. Для этого следует назначить человека или целый отдел, которые будут заниматься закупками, оборотом и учетом книг.

Для этого следует назначить человека или целый отдел, которые будут заниматься закупками, оборотом и учетом книг. Каждая книга должна быть во многих экземплярах. Это позволит читать большем количестве работников.

Это позволит читать большем количестве работников. Стоит следить за предпочтениями и реакцией людей в компании.

Интересно! Чтобы не покупать тысячи книг, можно просто обеспечить коллег доступ к огромной библиотеке Book Box. Это самая популярная библиотека для компаний в Украине. Ею пользуются таки компании: Philips, Red Bull, Kernel, Abbot, Unilever, Borjomi.

Главное о Book Box для компаний

Сервис предоставляет доступ к десяткам тысяч книг разных жанров: от бизнес-литературы до комиксов.

разных жанров: от бизнес-литературы до комиксов. Также работают безлимитные доставки в любой населенный пункт Украины.

в любой населенный пункт Украины. У работников компаний есть возможность самостоятельно выбрать книги на сайте и читать.

Офисная библиотека – полноценный инструмент для развития, опеки и объединения людей в команду.