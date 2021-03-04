Не зарплатой единой: для чего работникам офисная библиотека и что такое Book Box
Компаниям важно не только зарабатывать деньги и выплачивать зарплаты своим работникам. Стоит также обратить внимание на то, как развиваются и объединяются люди в команде. Компаниям необходимо заботиться о своих сотрудниках. Один из хороших методов – офисная библиотека.
Источник:Ain
Через COVID-19 руководители вынуждены по-другому заботиться о работниках. К примеру, громкие корпоративы – точно не является хорошей идеей для развлечений период пандемии. Сотрудники привыкли к работе онлайн. Стоит обратить внимание и на программы чтения.
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Почему читать – важно
Еще в 2000-ых годах компании начали активно работать с чтением. К примеру, такие:
- Nike;
- Zappos;
- Netflix;
- Amazon.
Эти компании назвали чтение книг лучшей базой для постоянного обучения.
К такому же методу удалась компания Microsoft. В 2014 году главный исполнительный директор Наделла хотел трансформировать культуру компании – начал делать это именно с чтения. Наделла ввел книжную программу для менеджеров.
Первый шаг к чтению
Чтобы ввести в офисе такую традицию – необходимо дать всем коллегам удобный доступ к большому выбору книг. Если книгу можно будет удобно получить, тогда значительно больше сотрудников будут читать. Очень часто компания ставит барьер – к примеру, вводит правило о необходимости просить HR о покупке книги. Это плохая идея, ведь работники не захотят так усложнять себе жизнь.
► Как не нужно делать
- Не занимайтесь пиратством – воровать книги и сбрасывать их в общий чат точно не лучшая идея. Пиратство может оправдать только бедного. Однако если это делает компания – это неуважение к сотрудникам.
- Не используйте книги как декорации – не стоит украшать ими полки в офисе. Хорошая библиотека – пустая библиотека.
- Не устраивайте алтарь офисного буккросинга. Если книги будут приносить сами работники – это точно не забота со стороны компании. Еще один нюанс – книги на буккроссинг приносят не первой новизны и полезности.
► Как нужно делать
- В библиотеке должны быть книги различных жанров и на разных языках. Прежде всего украинском и английском.
- Ассортимент нужно постоянно обновлять. Для этого следует назначить человека или целый отдел, которые будут заниматься закупками, оборотом и учетом книг.
- Каждая книга должна быть во многих экземплярах. Это позволит читать большем количестве работников.
- Стоит следить за предпочтениями и реакцией людей в компании.
Главное о Book Box для компаний
- Сервис предоставляет доступ к десяткам тысяч книг разных жанров: от бизнес-литературы до комиксов.
- Также работают безлимитные доставки в любой населенный пункт Украины.
- У работников компаний есть возможность самостоятельно выбрать книги на сайте и читать.
Офисная библиотека – полноценный инструмент для развития, опеки и объединения людей в команду.
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