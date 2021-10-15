В одном клубе с Маском и Безосом: как индиец Амбани заработал 100 миллиардов
Источник:Bloomberg
Индиец Мукеш Амбани, самый богатый человек Азии, присоединился к Джеффу Безосу и Илону Маску в самом эксклюзивном клубе богатых мира. Чтобы попасть туда, нужно иметь на счетах 100 миллиардов долларов.
Глава индийского Reliance Industries Ltd. стал 11 человеком в этом клубе. Все благодаря рекордному росту акций его компании. По состоянию на 15 октября, Bloomberg оценивает состояние Амбани в 102 миллиарда долларов. С начала года он обогатился на 25,2 миллиарда долларов.
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Как Мукеш Амбани обогатился
В 2005 году Амбани унаследовал нефтеперерабатывающую и нефтехимическую бизнес-империю от своего отца. Но с тех пор стремительно ее развил, расширив бизнес и на другие сферы: розничную торговлю, технологии, электронную коммерцию, телекоммуникации и тому подобное.
Более того, Амбани также трансформирует и нефтяную часть бизнеса. В течение 3 лет его компания планирует инвестировать около 10 млрд долларов в зеленую энергетику. Компания уже наращивает объемы по производству дешевого зеленого водорода. Такая позиция Амбани совпадает и с планами Индии стать мировым центром производства чистого топлива для борьбы с изменением климата и сокращение импорта энергии.Несмотря на амбициозные планы, ископаемое топливо все еще приносит больше прибыли компании, а именно 60% годового дохода.
Мукеш Амбани является лидером в создании новых компаний с новейшими технологиями. Быстрое создание масштабного бизнеса является настоящим вызовом, но он продемонстрировал свои возможности,
– сказал Чакри Локаприя, главный инвестиционный директор TCG Asset Management Co.
Состояние миллиардеров
- Самым богатым человеком мира сейчас является Илон Маск с состоянием в 230 миллиардов долларов, по оценке Bloomberg.
- В первой десятке все мужчины, девять из которых – американцы. Единственным не американцем является француз Бернар Арно с состоянием 166 миллиардов долларов.
- Увеличить количество не американцев в первой десятке мира может и Мукеш Амбани, который сейчас задержался на 11 позиции в рейтинге.