Такую информацию отметили в объявлениях. Их развесили на здании заведения и распространяют в сети.

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Условия подарка

Сотрудники должны работать в сети в течение полугода, а также соответствовать определенным критериям трудоустройства, чтобы иметь право получить подарок.

Сотрудник одного из заведений сети подтвердил, что вывеска – не фейк и действительно принадлежит магазину. Однако интересно то, что руководитель ресторана не смог объяснить критерии трудоустройства для получения телефона.

Нехватка работников McDonald's

Представитель McDonald's заявил, что сеть увеличивает набор. Однако добавил, что это часто случается именно летом.

Добавим! В штате Флорида McDonald's даже предлагал 50 долларов каждому , кто пришел на собеседование.

Отдельные рестораны предлагают ряд преимуществ. В частности, поощрения оплатой:

оплата благодарности;

бонусы за регистрацию и рефералы;

оплачиваемое свободное время.

Индустрия быстрого питания испытывает недостаток рабочей силы. Сети ресторанов Subway и Dunkin в США даже сокращают часы работы и закрывают заведения.