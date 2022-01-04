Одно из старейших предприятий Украины выставили на продажу: стоимость и условия приватизации

Одесский завод шампанских вин выставили на продажу. Стартовая цена объекта составляет 87,4 миллиона гривен, а сам аукцион состоится 1 февраля.

На аукцион Фонд госимущества выставит 35 объектов недвижимости завода, в том числе главный корпус, склады, котельные помещения, винные погреба, резервуар и так далее. Земельный участок, на котором расположено имущество, составляет 3,6 гектара.

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Условия приобретения

По документации ФГИУ, в Одесского завода шампанских вин нет никакой просроченной кредиторской задолженности. Новый собственник, приватизирующий объект, будет обязан обеспечить сохранность видов деятельности по производству виноградных вин в течение трех лет.

Что известно об Одесском заводе шампанских вин

В Фонде госимущества отмечают, что именно здесь в 1899 году началась история производства игристого вина в Украине. Завод построили с просторными погребами для выдержки около 2 миллионов бутылок вина, производственным корпусом, вспомогательными помещениями и красивой каменной аркой.

Продукция предприятия получила немало национальных и международных наград, а первую из них – еще в 1904 году. Однако несколько раз производство приходилось приостанавливать, и в последний раз это произошло в 2018 году. Еще 30 лет назад мощности предприятия были переданы в аренду – с тех пор государство не занималось производством игристого.

Одесский завод шампанских вин / Фото Елена Бутурлим