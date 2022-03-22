Бизнес в этом деле – не исключение. В частности, Киевская юридическая фирма VDA Group объединила военную борьбу с экономической. О том, как офисы продолжают работать, пока сотрудники служат в ВСУ, волонтерят и записываются в терроборону, 24 каналу рассказал управляющий партнер компании Евгений Коломиец.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

Как компания работает в условиях войны

Из 14 адвокатов компании трое сейчас служат в Вооруженных Силах Украины, еще несколько записались в ряды территориальной обороны, а остальные работники фирмы пытаются совмещать основную юридическую деятельность с волонтерством. Один из своих офисов компания временно реорганизовала на склад для волонтерских нужд.

Сам Евгений вступил в ряды Государственной пограничной службы Украины. Руководитель компании рассказывает, что так поступил 8 лет назад. Когда Россия временно оккупировала Крым, предприниматель и офицер запаса мобилизовался к пограничникам.

Уйти воевать второй раз было нелегко. Сейчас у меня гораздо больше ответственности, чем в 2014 году – тогда я имел одного сына, а сейчас являюсь отцом троих детей,

– рассказал юрист.

Евгений как многодетный отец не подлежал призыву на военную службу, но признается, что именно из-за желания мирного будущего для своих детей в Украине решил снова пойти защищать Родину.

Между тем, в условиях военного положения, бизнес Евгения продолжает работать. Адвокаты решают юридические вопросы, которые помогают в обороне и функционировании нашей экономики.

Каждый украинец играет важную роль в жизнедеятельности государства, ведь своим ежедневным трудом поддерживает экономику Украины изнутри. Именно благодаря каждому украинцу, ежедневно добросовестно выполняющему свою работу, наше государство сегодня дает решительный отпор российским оккупантам.

– заверил юрист.

К слову, Евгений подчеркнул, что важно всегда помнить – каждая война имеет не только начало, но и конец.

Обратите внимание – В Сумской области 300 российских военных отказались воевать и поехали обратно на танках: смотрите видео