Одна из самых богатых бизнес-вумен Украины попала в список самых влиятельных женщин Forbes

Украинская бизнес-вумен Филя Жебровская попала в рейтинг самых влиятельных женщин Forbes "50 Over 50: EMEA 2022". Она является главой наблюдательного совета ПАО "Фармак".

Ежегодный список отмечает 50 самых влиятельных женщин в возрасте старше 50 лет, которые ведут свою деятельность на территории Европы, Ближнего Востока и Африки, разрушают гендерные и другие стереотипы в области науки, бизнеса и политики. Украинская экономист, ученый и предпринимательница Филя Жебровская попала в этот список впервые.

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Украинка в списке самых влиятельных женщин Forbes

Филя Жебровская родилась 24 марта 1950 года в селе Немиринцы Житомирской области. В 1970 году она окончила Киевский индустриальный техникум, получив специальность бухгалтера. Со временем стала кандидатом экономических наук.

В 1995 году женщина поднялась по карьерной лестнице до должности генерального директора одной из старейших фармацевтических компаний Украины – ПАО "Фармак".

В публикации издания Forbes отмечается, что 71-летняя Филя Жебровская – одна из самых богатых и успешных бизнес-вумен Украины, которая помогла развить "Фармак" до крупнейшего фармацевтического экспортера Украины.

Филя Жебровская занимала должность СЕО "Фармак" с 1995 по 2007 год и была председателем правления компании в течение последних 14 лет. На ее имя зарегистрированы 100 украинских патентов,

– говорится в материале Forbes.

Добавим, что состояние Фили Жебровской украинский Forbes оценивает в 390 миллионов долларов. В 2021 году она заняла 26 место в общем рейтинге самых богатых украинцев и вошла в пятерку самых богатых женщин Украины.