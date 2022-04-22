Полный выход планируют осуществить до 24 июня. Об этом сообщили сразу 2 источника, знакомых с планами компании.

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ExxonMobil планирует полностью покинуть Россию

Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире ExxonMobil планирует до 24 июня полностью покинуть Россию. Однако график выхода с рынка страны-агрессорки пока неизвестен.

Обратите внимание, что из-за вторжения в Украину американская корпорация в прошлом месяце вывела из России всех своих работников, являющихся гражданами США. Первыми выехали сотрудники крупных нефтегазодобывающих предприятий ExxonMobil на острове Сахалин, в том числе работавшие на нефтяном месторождении "Сахалин-1".

Как мы объявили 1 марта, мы прекращаем деятельность и принимаем меры по выходу из проекта "Сахалин-1",

– заявил спикер компании Кейси Нортон.

В прошлом году в Exxon работало более 1000 человек по всей России. В частности, офисы компании размещены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске.

Кроме того, Exxon значительно сократила свой химический и смазочный бизнес в России. Также она ограничила продажу существующими контрактными обязательствами и основными продуктами, которые используются в таких областях, как консервирование пищевых продуктов, сельское хозяйство и гигиена. В компании подчеркнули, что соблюдают все санкции, которые ввели против страны-агрессорки.

Обратите внимание! Десятки западных компаний остановили бизнес или объявили о планах отказаться от их операций в России. Среди них были Apple, Boeing, BP, Shell, Equinor и другие.

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