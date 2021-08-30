Первое место Amazon в антирейтинге вызвало беспокойство у инвесторов. Экологические, социальные и управленческие проблемы сейчас находятся в центре внимания на Уолл-стрит, ведь компании с отрицательными показателями стандартов ESG получают все меньшую симпатию вкладчиков.

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Метрика ESG

Хотя Amazon недавно завершил третий квартал подряд с доходом в более 100 миллиардов долларов, продемонстрировав, что клиенты продолжают делать покупки в гиганта электронной коммерции, возникает вопрос, увеличится ли доля инвесторов учитывая условия труда и безопасности работников компании.

Новые инвестиции все больше зависят от метрики ESG, которая свидетельствует о долгосрочном финансовом будущем предприятия. Amazon, в свою очередь, демонстрирует ухудшение некоторых показателей в последние годы – в начале 2021 года, в частности, генеральная прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск против компании с обвинениями в "недостаточной защите работников в условиях пандемии COVID-19".

Справка. ESG (Enviromental, Social and Corporate Governance) – это совокупность характеристик, которые свидетельствуют о готовности компании решать экологические, социальные и управленческие проблемы. Набор стандартов ESG используют инвесторы с целью анализа потенциальных денежных вкладов.

Безопасность на рабочем месте

Безопасность работников является одним из важнейших факторов ESG и крупнейшей, самой сложной для решения проблемой Amazon. Хотя рейтинг компании постепенно улучшается благодаря большей экологичности, доминирующей в области электронной коммерции Amazon следует позаботиться о социальных показателях.

Amazon, по сравнению с другими крупными компаниями розничной торговли, проигрывает в социальной категории именно из-за показателей безопасности работников. В то же время такие факторы, как зарплата, инклюзия и равноправие на рабочем месте, не являются критическими,

– комментирует Тенси Вилан, профессор бизнеса и общества в университете Нью-Йорка.

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Что говорят инвесторы

Работать на Amazon – не легко. Центр стратегической организации США в июне этого года обнародовал отчет, в котором говорится, что работники Amazon вдвое чаще получают травмы на работе, чем работники отдела электронной коммерции в Walmart. Кроме этого, показатели травм водителей Amazon на 50% выше, чем у водителей службы доставки UPS.

Инвесторы постоянно следят за показателями компаний, которые котируются на бирже. Так, Николь Мидлтон Холлоуэй, генеральный директор Strategy Squad, заявила: "Я считаю, что Amazon нужно развивать гуманность в отношении к своим работникам".

Джуди Сэмюэльсон, исполнительная директор Программы для бизнеса и общества института Аспен, отметила, что условия труда становятся все более важным фактором, и компаниям следует разрабатывать целые стратегии, чтобы достичь успеха в этой области на перспективу.

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Позиция Джеффа Безоса

Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что в компании все же заботятся о проблемах своих работников. В своем последнем ежегодном письме к акционерам на должности генерального директора миллиардер заявил, что компании "нужно лучшее видение ситуации в отношении сотрудников", и пообещал сделать Amazon "лучшим работодателем на Земле" и "самым безопасным местом для работы".

К слову, в мае Amazon начала программу безопасности и предотвращения травм на рабочем месте, которую планирует распространить на все представительства в США. На это в компании выделили 300 миллионов долларов, и прогнозируемо, что к 2025 году количество случаев травм и заболеваний уменьшится на 20%.