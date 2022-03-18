Один из крупнейших мировых производителей шин сворачивает работу в России

Итальянская компания Pirelli останавливает инвестиции и сворачивает свою деятельность в России. А это один из крупнейших мировых производителей шин.

Об этом компания заявила в своем пресс-релизе по результатам заседания совета директоров 17 марта.

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Инвестиции в Россию приостановлены, за исключением связанных с безопасностью. Деятельность заводов будет постепенно ограничена финансированием зарплат и услуг для сотрудников,

– заявили в компании.

Кровавые деньги

Несмотря на то, что каждый день мы слышим новости о выходе новых компаний с российского рынка, остаются такие, которые не считаются с моральными ценностями и продолжают работать в стране-агрессоре.

По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, среди таких мировых брендов:

Nestle

Mars

Danone

Unilever

Philip Morris

PepsiCo

Leroy Merlin и другие.



Компании, которые остались в России / Инфографика ЦПД

Эти компании фактически спонсируют войну в Украине, поскольку продолжают платить налоги в стране-агрессоре.

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