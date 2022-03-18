Один из крупнейших мировых производителей шин сворачивает работу в России
Источник:Pirelli
Итальянская компания Pirelli останавливает инвестиции и сворачивает свою деятельность в России. А это один из крупнейших мировых производителей шин.
Об этом компания заявила в своем пресс-релизе по результатам заседания совета директоров 17 марта.
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Инвестиции в Россию приостановлены, за исключением связанных с безопасностью. Деятельность заводов будет постепенно ограничена финансированием зарплат и услуг для сотрудников,
– заявили в компании.
Кровавые деньги
Несмотря на то, что каждый день мы слышим новости о выходе новых компаний с российского рынка, остаются такие, которые не считаются с моральными ценностями и продолжают работать в стране-агрессоре.
По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, среди таких мировых брендов:
- Nestle
- Mars
- Danone
- Unilever
- Philip Morris
- PepsiCo
- Leroy Merlin и другие.
Компании, которые остались в России / Инфографика ЦПД
Эти компании фактически спонсируют войну в Украине, поскольку продолжают платить налоги в стране-агрессоре.
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