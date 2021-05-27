Очередной иск против Amazon: в чем обвиняют крупнейший интернет-магазин мира

Генеральный прокурор Вашингтона, округ Колумбия, подал в суд на компанию Amazon антимонопольный иск. Крупнейший в мире интернет-магазин обвиняют в искусственном завышении цены на товары в интернете, пользуясь соглашений, которые он навязывает мелким продавцам.

В иске, поданном во вторник в суд округа Колумбия, генеральный прокурор Карл Расин обвиняет гиганта электронной коммерции в нарушении антимонопольного законодательства округа.

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К 2019 году Amazon запретил продавцам на своей платформе продавать товары по более низкой цене за пределами Amazon. В том же году, под давлением законодателей, Amazon изменил свою политику от прямого запрета на снижение цен в других местах к предупреждению, что компании, которые предлагают значительно более низкие цены за пределами платформы Amazon, могут быть снижены в статусе или им будет запрещено продавать товары на платформе Amazon.

Несмотря на новую формулировку, последствия этой политики остались прежними, утверждает генеральный прокурор округа Колумбия. Amazon взимает с продавцов высокую плату, что приближается к 40%, за использование своей торговой площадки. А учитывая то, что продавцы не могут повышать цены на свою продукцию только на сайте Amazon, а в других магазинах ставить низкую цену, это приводит к повышению цен в интернет-магазинах по всему миру.

Amazon запрещает продавцам продавать свои товары на любой другой платформе розничной онлайн-торговли – включая собственные платформы продавцов – по ценам ниже или на лучших условиях, чем они предлагают свои товары на платформе розничной онлайн-торговли Amazon. Это приводит к тому, что цены для потребителей на всем рынке розничных онлайн-продаж оказываются выше, чем они были бы в противном случае,

– говорится в жалобе против мирового лидера интернет-коммерции.

Офлайн-магазин Amazon 4-Star в Нью-Йорке / Фото Rli

Помимо повышения цен, политика Amazon также значительно уменьшает выбор для потребителей, утверждает Карл Расин.

Такая политика ставит Amazon над всеми другими и снижает возможности других компаний конкурировать,

– сказал он на встрече с журналистами.

В своем заявлении представитель Amazon сказал, что политика компании была такой же, как и у любого другого розничного магазина и была выгодна покупателям.

Генеральный прокурор округа Колумбия считает все в точности наоборот – продавцы сами устанавливают цены на товары, которые они предлагают в нашем магазине. Amazon гордится тем, что мы предлагаем низкие цены на широкий ассортимент, и, как любой магазин, мы оставляем за собой право не показывать покупателям предложения, которые не соответствуют конкурентным ценам,

– говорится в заявлении крупнейшего интернет-магазина мира.

Amazon обвиняют в злоупотреблении монопольным положением не первый раз

Утверждение Карла Расина повторяют много выводов антимонопольного расследования, проведенного Палатой представителей по Amazon и трех других технологических гигантов. В прошлом году комитет установил, что Amazon "обладает монопольной властью над большинством сторонних продавцов и многими своими поставщиками".

Тогда в качестве примера было подано обращение большого количества продавцов о том, что "они не могут обратиться к альтернативным торговых площадок, независимо от того, насколько Amazon может увеличить их расходы на ведение бизнеса или насколько плохо с ними обращаются".

Скандалы Amazon: коротко