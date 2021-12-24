Такое решение eBay связано с тем, что с января 2022 года вступает в силу так называемый закон "о налоге на Google". Ранее похожее письмо присылал своим пользователям и сам Google.

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Услуги eBay в Украине подорожают

В письме говорится, что в связи с изменением налогового регулирования компания будет добавлять 20% НДС к каждой оплате услуги, которую будут производить украинские пользователи.

Вместе с тем eBay подчеркнула, что такое изменение никоим образом не отразится на товарных объявлениях и пользователям площадки не нужно будет ничего менять.

Письмо eBay украинским пользователям / Скриншот AIN.ua

О том, какие именно услуги в eBay платные, какой размер комиссии и на каких условиях применяется к продаже товаров на площадке, можно прочитать в соответствующем разделе поддержки .