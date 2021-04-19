Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в министерстве готовят пакет изменений в Налоговый кодекс. Вскоре соответствующий документ появится в Раде.

Благодаря изменениям уклоняться от налогов в Украине станет значительно труднее.

Мы хотим сделать так, чтобы те, кто был "очень хитро сделан", платили налоги в нашей стране,

– рассказал Марченко.

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Под "хитро сделанными" министр финансов имеет в виду всех, кто избежал уплаты налогов. "Мы залатаем бреши, которые были созданы за последние годы", добавил чиновник.

Марченко также рассказал, что попытается выяснить, почему до сих пор не решили проблему ежегодной смены реквизитов для уплаты налогов. Об этом он поговорит с новым председателем Государственной налоговой службы. Отметим, что после интервью на эту должность избрали Алексея Любченко.

Налоги в Украине

По мнению главы профильного комитета Даниила Гетманцева объем теневой экономики – это половина ВВП . Об этом он рассказал в интервью "Укринформа" . Правда, добавил, что точные потери для экономики невозможно подсчитать.

Важно, что даже те, кто избегает уплаты налогов, работая неофициально или уменьшая официальный доход, все равно платит налоги в виде НДС, акцизов и тому подобное. Узнать сколько налогов на самом деле высчитывают с вашего дохода , можно благодаря онлайн-калькулятору .