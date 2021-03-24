Американский сенатор Берни Сандерс обвинил Илона Маска и Джеффа Безоса в проблемах неравенства и голода в США. Маск не промолчал и рассказал, куда направит свое богатство.

Несколько дней назад депутат от Демократической партии раскритиковал состояние двух самых богатых людей мира Илона Маска и Джеффа Безоса. Он связал их с проблемами голода и неравенства в США.

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Сейчас Безос и Маск имеют больше богатства, чем наименее обеспеченные 40% населения. Между тем в Америке мы наблюдаем больше голода, чем когда-либо за последние десятилетия,

– заявил политик.

Свое раздражение Сандерс также выразил в твиттере. Он назвал такую ​​ситуацию жадной и аморальной.

We are in a moment in American history where two guys — Elon Musk and Jeff Bezos — own more wealth than the bottom 40% of people in this country. That level of greed and inequality is not only immoral. It is unsustainable. — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 18, 2021

Как отреагировал Маск

Маск четко дал понять, что его бизнес-видение выходит за пределы планеты Земля: он хочет колонизировать Марс, вывести людей в космос и "сделать жизнь многопланетной". Именно для этого он использует свое состояние.

Я накапливаю ресурсы, чтобы помочь сделать жизнь многопланетной и распространить свет сознания на звезды,

– заявил миллиардер.

Берни Сандерс также ответил Маску. Политик считает, что лучше сосредоточить ресурсы на решение земных проблем, а не на призрачных космических.

Космические путешествия – увлекательная идея, но сейчас мы должны сосредоточиться на Земле и создать прогрессивную налоговую систему, чтобы дети не были голодными, люди не были бездомными, а все американцы имели здравоохранение. Уровень неравенства в Америке неприличный и угрожает нашей демократии,

– написал Сандерс.

Что известно о богатстве Безоса и Маска