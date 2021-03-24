"Очень богатый, а потому виноват в голоде в США": как Маск отреагировал на обвинения сенатора
Американский сенатор Берни Сандерс обвинил Илона Маска и Джеффа Безоса в проблемах неравенства и голода в США. Маск не промолчал и рассказал, куда направит свое богатство.
Источник:Entrepreneur
Несколько дней назад депутат от Демократической партии раскритиковал состояние двух самых богатых людей мира Илона Маска и Джеффа Безоса. Он связал их с проблемами голода и неравенства в США.
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Сейчас Безос и Маск имеют больше богатства, чем наименее обеспеченные 40% населения. Между тем в Америке мы наблюдаем больше голода, чем когда-либо за последние десятилетия,
– заявил политик.
Свое раздражение Сандерс также выразил в твиттере. Он назвал такую ситуацию жадной и аморальной.
Как отреагировал Маск
Маск четко дал понять, что его бизнес-видение выходит за пределы планеты Земля: он хочет колонизировать Марс, вывести людей в космос и "сделать жизнь многопланетной". Именно для этого он использует свое состояние.
Я накапливаю ресурсы, чтобы помочь сделать жизнь многопланетной и распространить свет сознания на звезды,
– заявил миллиардер.
Берни Сандерс также ответил Маску. Политик считает, что лучше сосредоточить ресурсы на решение земных проблем, а не на призрачных космических.
Космические путешествия – увлекательная идея, но сейчас мы должны сосредоточиться на Земле и создать прогрессивную налоговую систему, чтобы дети не были голодными, люди не были бездомными, а все американцы имели здравоохранение. Уровень неравенства в Америке неприличный и угрожает нашей демократии,
– написал Сандерс.
Что известно о богатстве Безоса и Маска
- Маск, основатель SpaceX и Tesla, и Джефф Безос, основатель Amazon, являются двумя самыми богатыми людьми мира с состоянием 171 миллиарда долларов и 184 миллиардов долларов соответственно, по рейтингу Bloomberg.
- Интересно, что в этом году Маск уже несколько раз опережал Джеффа Безоса в рейтинге богачей, но сейчас занимает второе место.
- На самом деле состояние этих миллиардеров очень неликвидное. То есть они не могут воспользоваться всеми этими деньгами, ведь они лежат в акция их компаний.
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