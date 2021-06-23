Revolut заговорила об инвестициях: оценка компании может вырасти почти в 4 раза

Представители финтех-стартапа Revolut провели переговоры с инвесторами о привлечении средств. Известно, что компанию могут оценить примерно в 20 миллиардов долларов.

Что интересно, такая оценка является почти в 4 раза больше, чем была в предыдущем раунде. Тогда Revolut оценили в 5,5 миллиарда долларов, а компания привлекла 500 миллионов долларов.

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Оценка в 20 миллиардов сделает Revolut самым дорогим стартапом в Великобритании. Сейчас там лидирует Checkout.com, которую оценили в 15 миллиардов.

Успехи Revolut

Revolut в 2020 году увеличил доход по сравнению с 2019 годом на 57% – до 361 миллиона долларов. Этому больше способствовали транзакции по платежным картам. В 2020 году они принесли 131 миллион долларов.

Когда клиент Revolut осуществляет покупку, используя карту, Visa или Mastercard возвращает сервису часть комиссии. Так происходит каждый раз.

На чем еще заработала компания:

операции с валютами – 111 миллионов долларов;

подписки на Revolut Plus, Revolut Premium и Revolut Metal – 104 миллиона долларов.

Самый крупный рынок для Revolut – Великобритания. В этой стране доля дохода составила 88,4%.