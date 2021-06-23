Что интересно, такая оценка является почти в 4 раза больше, чем была в предыдущем раунде. Тогда Revolut оценили в 5,5 миллиарда долларов, а компания привлекла 500 миллионов долларов.
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Оценка в 20 миллиардов сделает Revolut самым дорогим стартапом в Великобритании. Сейчас там лидирует Checkout.com, которую оценили в 15 миллиардов.
Успехи Revolut
Revolut в 2020 году увеличил доход по сравнению с 2019 годом на 57% – до 361 миллиона долларов. Этому больше способствовали транзакции по платежным картам. В 2020 году они принесли 131 миллион долларов.
На чем еще заработала компания:
- операции с валютами – 111 миллионов долларов;
- подписки на Revolut Plus, Revolut Premium и Revolut Metal – 104 миллиона долларов.
Самый крупный рынок для Revolut – Великобритания. В этой стране доля дохода составила 88,4%.
Что известно о Revolut?Это британская компания. Ее запустили в 2015 году россиянин Николай Сторонский и украинец Влад Яценко.
С помощью сервиса можно переводить деньги за границу и конвертировать валюты без комиссий. Также можно брать кредиты, открывать счета компаний, торговать криптовалютой, покупать страховку и тому подобное.