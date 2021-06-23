Что интересно, такая оценка является почти в 4 раза больше, чем была в предыдущем раунде. Тогда Revolut оценили в 5,5 миллиарда долларов, а компания привлекла 500 миллионов долларов.

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Оценка в 20 миллиардов сделает Revolut сам ым дорогим стартапом в Великобритании. Сейчас там лидирует Checkout.com, которую оценили в 15 миллиардов.

Успехи Revolut

Revolut в 2020 году увеличил доход по сравнению с 2019 годом на 57% – до 361 миллиона долларов. Этому больше способствовали транзакции по платежным картам. В 2020 году они принесли 131 миллион долларов.

Как это работает? Когда клиент Revolut осуществляет покупку, используя карту, Visa или Mastercard возвращает сервису часть комиссии. Так происходит каждый раз.

На чем еще заработала компания:

операции с валютами – 111 миллионов долларов;

подписки на Revolut Plus, Revolut Premium и Revolut Metal – 104 миллиона долларов.

Сам ый крупны й рынок для Revolut – Великобритания. В этой стране доля дохода составила 88,4%.