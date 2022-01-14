Обогнал GM и Rivian: еще один автопроизводитель достиг капитализации в 100 миллиардов долларов

Компания Ford Motors впервые пересекла отметку рыночной капитализации в 100 миллиардов долларов. Акции автопроизводителя выросли на 5,7%, достигнув 20-летнего максимума.

13 января 2022 года акции компании стоили 25,87 доллара за штуку. В настоящее время Ford оценивают дороже, чем его конкурентов General Motors (рыночная капитализация около 90 миллиардов долларов) и Rivian (72 миллиарда).

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Рост показателей Ford Motors

Рост показателей Ford вызван планами компании увеличить объемы производства электромобилей, в частности, кроссовера Mustang Mach-E и обновленной электрической модели пикапа-бестселлера F-150, которая должна выйти на рынок весной.

Сейчас Ford входит в пятерку самых дорогих автомобильных компаний мира, в частности из-за потерь прибыли Rivian после успешного выхода на IPO. Вместе с тем автопроизводитель продолжает значительно отставать от Tesla, чья рыночная капитализация превышает 1 триллион долларов.

По подсчетам 22 аналитиков FactSet, целевая стоимость акций Ford Motors оценивается в 21,83 доллара за штуку. Однако не все аналитики из Уолл-стрит прогнозируют, что компания будет продолжать расти.

Рост стоимости акций Ford впечатляет, и руководство заслуживает похвалы за изменение стратегического нарратива, что и повлекло за собой переоценку. Однако на сегодняшнем этапе мы считаем, что риски, стоящие перед Ford и автопромышленностью в целом, растут быстрее, чем возможности,

– отмечает аналитик Morgan Stanley Адам Джонас.

Джонас ссылается на беспокойство, связанное с проблемами масштабирования производства электромобилей и выходом на рынок более конкурентоспособных и привлекательных электромобилей, чем у Ford.

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