Обнародовали черный список фармацевтических компаний, которые финансируют войну

Часть иностранных фармацевтических компаний решила остаться работать в России. Таким образом, эти компании платят налог в российскую казну, из которой и финансируется война против Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины выявил как минимум 64 фармацевтических компании, которые остались вести свой бизнес в России.

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Эксперты разделили эти компании по странам происхождения. Больше всего таких – из США. Сразу 15 американских фармацевтических компаний продолжают свою работу в стране-агрессоре. Это такие компании, как:

ohnson & Johnson, Pfizer, Merck Sharp & Dohme, Abbott, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Viatris, Celgene, Organon, AbbVie Inc., Marathon Pharma, Amgen, Solgar, PTC Therapeutics, Unipharm, Inc.

Еще 9 компаний – из Германии:

Bayer HealthCare, STADA, Menarini, BOEHRINGER I, Merck & Co, Bionorica, WÖRWAG Pharma, MERZ & CO, FRESENIUS AG

На третьем месте по количеству фармацевтических компаний в России – Индия, 6 компаний:

Dr. Reddy's, Sun Pharma, Glenmark, Innotech, Jodas Expoim Pvt Ltd, Sentiss Pharma Pvt Ltd

По четыре компании – из Франции, Швейцарии и Великобритании:

французские Sanofi-Aventis, Servier, BEAUFOUR IPSEN, Besins Healthcare

швейцарские Roche, Novartis, Sandoz, Octapharma (совместно с Австрией)

британские GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Reckitt Benckiser Group PLC, Eisai Europe Limited

Также на рынке РФ остались 3 итальянские фармацевтические компании:

Recordati, Zambon, Alfasigma S.p.A.

Пять стран имеют по две компании, которые и дальше платят налоги в России

японские Takeda и Astellas Pharma Inc.

чешские PRO.MED.CS Praha a.s. и Zentiva,

румынские Rompharm и Biotehnos,

ирландские Aspen Pharma Ireland Ltd и BioMarin,

латвийские Grindeks и Olainfarm AS

Еще девять компаний – единственные представители своих стран на фармацевтическом рынке России

израильская Teva,

словенская KRKA,

венгерская Gedeon Richter,

датский Novo Nordisk,

болгарская Sopharm,

боснийская Bosnalijek,

канадская PharmaMed,

хорватская Belupo,

бельгийская UCB

Не обойтись без иностранных компаний?

Как объясняют представители фармацевтического бизнеса, они частично ограничили поставки некоторых лекарств в Россию, но согласно нормам международного права эти ограничения не распространяются на лекарства, необходимые больным раком или диабетом и ряд других медикаментов.

Но российский премьер-министр Михаил Мишустин уже неоднократно заявлял, что в России работает более 600 предприятий, которые готовы осуществить импортозамещение по производству лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных.

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Налоги для убийства

В Украине Россия с 24 февраля совершает преступления против человечества, убивая мужчин, пожилых людей, женщин и даже детей. В частности, российские оккупанты убили 136 детей и ранили почти 200.

"Остаясь работать на российском рынке, фармацевтические компании помогают выживать российскому населению, но в то же время они фактически финансируют вооруженную агрессию РФ против Украины. Уплачивая налоги, они способствуют приобретению агрессором новых ракет и бомб, которые будут падать на украинских детей и будут разрушать больницы и школы", – отметили в Центре противодействия дезинформации.