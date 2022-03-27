Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины выявил как минимум 64 фармацевтических компании, которые остались вести свой бизнес в России.

К теме Антигерои современности: мировые компании каких стран продолжают работать в России без ограничений

Эксперты разделили эти компании по странам происхождения. Больше всего таких – из США. Сразу 15 американских фармацевтических компаний продолжают свою работу в стране-агрессоре. Это такие компании, как:

  • ohnson & Johnson, Pfizer, Merck Sharp & Dohme, Abbott, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Viatris, Celgene, Organon, AbbVie Inc., Marathon Pharma, Amgen, Solgar, PTC Therapeutics, Unipharm, Inc.

Еще 9 компаний – из Германии:

  • Bayer HealthCare, STADA, Menarini, BOEHRINGER I, Merck & Co, Bionorica, WÖRWAG Pharma, MERZ & CO, FRESENIUS AG

На третьем месте по количеству фармацевтических компаний в России – Индия, 6 компаний:

  • Dr. Reddy's, Sun Pharma, Glenmark, Innotech, Jodas Expoim Pvt Ltd, Sentiss Pharma Pvt Ltd

По четыре компании – из Франции, Швейцарии и Великобритании:

  • французские Sanofi-Aventis, Servier, BEAUFOUR IPSEN, Besins Healthcare
  • швейцарские Roche, Novartis, Sandoz, Octapharma (совместно с Австрией)
  • британские GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Reckitt Benckiser Group PLC, Eisai Europe Limited

Также на рынке РФ остались 3 итальянские фармацевтические компании:

  • Recordati, Zambon, Alfasigma S.p.A.

Пять стран имеют по две компании, которые и дальше платят налоги в России

  • японские Takeda и Astellas Pharma Inc.
  • чешские PRO.MED.CS Praha a.s. и Zentiva,
  • румынские Rompharm и Biotehnos,
  • ирландские Aspen Pharma Ireland Ltd и BioMarin,
  • латвийские Grindeks и Olainfarm AS

Еще девять компаний – единственные представители своих стран на фармацевтическом рынке России

  • израильская Teva,
  • словенская KRKA,
  • венгерская Gedeon Richter,
  • датский Novo Nordisk,
  • болгарская Sopharm,
  • боснийская Bosnalijek,
  • канадская PharmaMed,
  • хорватская Belupo,
  • бельгийская UCB

Не обойтись без иностранных компаний?

Как объясняют представители фармацевтического бизнеса, они частично ограничили поставки некоторых лекарств в Россию, но согласно нормам международного права эти ограничения не распространяются на лекарства, необходимые больным раком или диабетом и ряд других медикаментов.

Но российский премьер-министр Михаил Мишустин уже неоднократно заявлял, что в России работает более 600 предприятий, которые готовы осуществить импортозамещение по производству лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных.

Достойно внимания Первая российская компания вошла в технический дефолт из-за санкций

Налоги для убийства

В Украине Россия с 24 февраля совершает преступления против человечества, убивая мужчин, пожилых людей, женщин и даже детей. В частности, российские оккупанты убили 136 детей и ранили почти 200.

"Остаясь работать на российском рынке, фармацевтические компании помогают выживать российскому населению, но в то же время они фактически финансируют вооруженную агрессию РФ против Украины. Уплачивая налоги, они способствуют приобретению агрессором новых ракет и бомб, которые будут падать на украинских детей и будут разрушать больницы и школы", – отметили в Центре противодействия дезинформации.