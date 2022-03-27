Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины выявил как минимум 64 фармацевтических компании, которые остались вести свой бизнес в России.
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Эксперты разделили эти компании по странам происхождения. Больше всего таких – из США. Сразу 15 американских фармацевтических компаний продолжают свою работу в стране-агрессоре. Это такие компании, как:
- ohnson & Johnson, Pfizer, Merck Sharp & Dohme, Abbott, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Viatris, Celgene, Organon, AbbVie Inc., Marathon Pharma, Amgen, Solgar, PTC Therapeutics, Unipharm, Inc.
Еще 9 компаний – из Германии:
- Bayer HealthCare, STADA, Menarini, BOEHRINGER I, Merck & Co, Bionorica, WÖRWAG Pharma, MERZ & CO, FRESENIUS AG
На третьем месте по количеству фармацевтических компаний в России – Индия, 6 компаний:
- Dr. Reddy's, Sun Pharma, Glenmark, Innotech, Jodas Expoim Pvt Ltd, Sentiss Pharma Pvt Ltd
По четыре компании – из Франции, Швейцарии и Великобритании:
- французские Sanofi-Aventis, Servier, BEAUFOUR IPSEN, Besins Healthcare
- швейцарские Roche, Novartis, Sandoz, Octapharma (совместно с Австрией)
- британские GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Reckitt Benckiser Group PLC, Eisai Europe Limited
Также на рынке РФ остались 3 итальянские фармацевтические компании:
- Recordati, Zambon, Alfasigma S.p.A.
Пять стран имеют по две компании, которые и дальше платят налоги в России
- японские Takeda и Astellas Pharma Inc.
- чешские PRO.MED.CS Praha a.s. и Zentiva,
- румынские Rompharm и Biotehnos,
- ирландские Aspen Pharma Ireland Ltd и BioMarin,
- латвийские Grindeks и Olainfarm AS
Еще девять компаний – единственные представители своих стран на фармацевтическом рынке России
- израильская Teva,
- словенская KRKA,
- венгерская Gedeon Richter,
- датский Novo Nordisk,
- болгарская Sopharm,
- боснийская Bosnalijek,
- канадская PharmaMed,
- хорватская Belupo,
- бельгийская UCB
Не обойтись без иностранных компаний?
Как объясняют представители фармацевтического бизнеса, они частично ограничили поставки некоторых лекарств в Россию, но согласно нормам международного права эти ограничения не распространяются на лекарства, необходимые больным раком или диабетом и ряд других медикаментов.
Но российский премьер-министр Михаил Мишустин уже неоднократно заявлял, что в России работает более 600 предприятий, которые готовы осуществить импортозамещение по производству лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных.
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Налоги для убийства
В Украине Россия с 24 февраля совершает преступления против человечества, убивая мужчин, пожилых людей, женщин и даже детей. В частности, российские оккупанты убили 136 детей и ранили почти 200.
"Остаясь работать на российском рынке, фармацевтические компании помогают выживать российскому населению, но в то же время они фактически финансируют вооруженную агрессию РФ против Украины. Уплачивая налоги, они способствуют приобретению агрессором новых ракет и бомб, которые будут падать на украинских детей и будут разрушать больницы и школы", – отметили в Центре противодействия дезинформации.