Обманул Apple на более чем 1 миллион долларов: инженера посадят в тюрьму из-за схемы с iPhone

Гражданина Китая Хайтенга Ву приговорили к 26 месяцам тюрьмы в США из-за схемы с подделкой iPhone. Мужчина выманил у компании более 1 миллиона долларов.

Китаец организовал действовавшую в течение минимум трех лет схему с контрафактными смартфонами. Он покупал оригинальные гаджеты в официальных магазинах Apple, а затем возвращал по гарантии подделки, выдавая их за оригинал.

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Как работала преступная схема

Хайтенг Ву эмигрировал в США в 2013 году по студенческой визе. Через два года он получил диплом инженера и устроился на работу. Со временем мужчина организовал преступную схему вместе с сообщниками из Китая.

Из Поднебесной преступнику присылали партии подделок iPhone с настоящими серийными номерами, подтверждаемыми на сайте Apple. После этого Ву возвращал китайские версии смартфонов Apple, утверждая, что они неисправны.

Когда в руках преступников оставалась оригинальная продукция и возвращенные официальным представительством компании средства, смартфоны пересылали в Гонконг, чтобы перепродать.

Добавим, что в аферу 37-летний Ву втянул собственную жену, которая даже подделала свои документы, чтобы участвовать в схеме. Интересно, что в суде китаец признал свою вину, однако заявил, что после выхода на свободу продолжит заниматься этой махинацией.

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