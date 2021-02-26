Azure, облачный сервис Microsoft, превзошел своих конкурентов, но Amazon Web Services все еще доминирует в этой области. Почему – объясняем в материале Бизнес 24.

Технические гиганты ведут конкуренцию на разных фронтах. И один из них – облака. Сегодня Amazon доминирует на рынке облачных услуг, за ним следуют Azure и Google Cloud. Однако отчеты Microsoft показывают, что по доходам компания таки побеждает.

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Каким был 2020 год для облачного бизнеса

В прошлом году компания, основанная Биллом Гейтсом, сообщила о облачном доходе в размере 59 миллиардов долларов. Azure оказалась продуктом компании с самым быстрым ростом за последний квартал 2020 года, принося 16,7 миллиарда долларов. Это на 34% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

В то же время Amazon Web Services (AWS) получили около 45,4 миллиарда долларов дохода.

А Google Cloud принес компании 13 миллиардов долларов.

Несмотря на эти цифры, AWS сохраняет наибольшую долю рынка. Как это возможно?

Цифра, которую приводит Microsoft, отражает не только продажи Azure, но и результаты OneDrive и другие услуги, касающиеся облачного сервиса.

Почему доходы растут

Пандемия COVID-19 заставила миллионы людей работать, учиться, общаться, развлекаться и делать покупки в интернете, что привело к развитию облака.

Британская консалтинговая компания Canalys, специализирующейся на технологиях, подсчитала, что в 2020 году глобальные расходы на облачную инфраструктуру составили около 142 миллиардов долларов, что на 33% больше, чем в предыдущем году.